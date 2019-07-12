Made in USSR. Ностальгируем по «Ну, погоди!» и другим советским гаджетам

Источник материала: Tut.by

Наверняка вы или ваши родители помнят советскую бытовую электронику: от телевизоров и магнитофонов до электробритв и первых микроволновок. 42.TUT.BY вспомнил пять любопытных образцов, которые могут вызвать чувство ностальгии.

Первый в СССР ноутбук, разработанный в Минске

Первым советским портативным компьютером стала модель под названием «Электроника МС 1504», которую также называли «ПК-300». Ее начали создавать еще в 1986 году, правда, до серийного производства устройство добралось только в 1991 году.



Фото: wikipedia

Разработка и сборка этого «лэптопа» велась в Минске на базе «Интеграла». Основой для «ПК-300» стал японский ноутбук Toshiba T1100, вышедший в середине 80-х годов. Проще говоря, советские инженеры разработали его полный аналог на собственных мощностях, используя созданные своими силами микросхемы. Последние по производительности были схожи с иностранными комплектующими.

В собранном виде «ПК-300» весил около 4,5 килограмма и выглядел как небольшой чемодан из серого пластика с ручкой для более комфортной переноски. Мощности устройству хватало для достаточно быстрой работы операционной системы MS DOS 3.2; в наличии также был русифицированный BIOS.

На момент выхода устройства на рынок его цена в эквиваленте равнялась примерно 550 долларам.

Легендарный советский магнитофон

Наверное, одними из самых популярных магнитофонов в 70-е годы в СССР можно считать устройства под названием«Весна». Их производили на территории Украины на нескольких заводах, а наибольшую известность приобрели модели «Весна-305» и «Весна-306».



«Весна-306». Фото: wikipedia

Производство «Весны-305» началось в 1971 году, в нем использовался японский коллекторный мотор. Через год в Киеве создали трехфазный бесколлекторный двигатель, и в Запорожье стартовал выпуск обновленной «Весны-306». От оригинальной 305-ой модели новинка отличалась двумя скоростями работы ленты (4,76 и 2,38 см/с) вместо одной.

«Весны» производились вплоть до 1978 года, всего было выпущено более 850 тысяч аппаратов — их зачастую использовали в «полевых» условиях на дачах, пикниках и в путешествиях. Изначально «Весну-306» продавали за 195 рублей, позже цену снизили до 165 рублей.

А в 80-х в моду вошла стереосистема «Амфитон» с модульными динамиками.





«Ну, погоди!»

Первым по-настоящему массовым геймерским гаджетом для советских граждан стали электронные игры . Огромную популярность получила первая игра из серии «Электроника» — «Ну, погоди», которая была неофициальным клоном японского Nintendo.



Фото: wikipedia.org

Производить игру начали в 1984 году, в магазинах она стоила от 23 до 25 рублей — около 20% зарплаты среднего специалиста. Хотя производство было достаточно массовым, игра все равно еще долго была дефицитом из-за огромного спроса.

Простенькая консоль «Электроника ИМ-02» работала на двух батарейках и легко помещалась в кармане. Сзади у гаджета была ножка, при помощи которой игру можно было ставить на стол наподобие фоторамки. Кнопка «Время» позволяла использовать устройство вместо будильника или настольных часов.

Дети могли чуть ли не часами помогать волку ловить яйца, которые падали в лукошко с ритмичным электронным «кляканьем». Считалось, что если набрать тысячу очков, то игра покажет мультик «Ну, погоди». Никто особо не задумывался о том, что устройство просто технически не справится с мультфильмом.

На самом деле после тысячи очков счет обнулялся, а игра начиналась снова на более высокой скорости.

Электронные наручные часы «Электроника»

Первые электронные наручные часы в СССР изготавливали в Минске с конца 1970-х годов. Все элементы часов были «своими» — их либо производили в Минске, либо привозили из других городов Советского Союза.





Часы «Электроника» выпускали миллионными партиями и продавали по всему СССР. В лучшие времена на заводе производили 53 модели часов. Изготавливали мужские, женские, детские модели, часы-секундомеры, кулоны и даже часы-авторучки. Были часы обычного исполнения, противоударные, влагозащищенные часы, водонепроницаемые. В некоторых моделях имелся календарь, будильник, секундомер.

Первые электронные наручные часы, произведенные в Минске, — «Твист 2Б», «Поле 4» — стоили 140 рублей. После цены на наручную «Электронику» постепенно снижались: в конце 70-х часы можно было купить за 78 рублей, в конце 80-х — за 50 рублей.

Возможно, самый массовый советский цветной телевизор

Черно-белые, а потом и цветные телевизоры в СССР выпускались сразу несколькими заводами в разных частях страны. Но все же одними из самых массовых становились модели разработки московского производственного объединения «Рубин».





В 1976 году на заводе начали выпуск цветного телевизора «Рубин-714». За следующие девять лет было произведено почти полтора миллиона экземпляров, небольшая часть даже экспортировалась в другие страны. Правда, и цена этого телеприемника, во всяком случае, на начальных этапах, была совсем не маленькой — около 700 рублей. Это соответствовало почти полугодовой средней зарплате.

Смотрите, сколько у нас стоят современные аналоги некоторых из названных выше гаджетов: