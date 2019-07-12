ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Общество не верит в меня в качестве родителя». Белорусский папа в твиттере жалуется на сексизм

13.07.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Молодой отец пожаловался в твиттере на реверсивный сексизм. По его словам, отец — тоже родитель, который имеет полное право ухаживать за новорожденным ребенком. И многие пользователи соцсети высказались сами о том, как часто сталкивались с этой проблемой.


Изображение носит иллюстративный характер / Фото: pixabay.com

Белорусский пользователь твиттера под ником KHALIMONCHIQUE 11 июля решил рассказать своим подписчикам о том, как неожиданно встретился с дискриминацией. Дело в том, что он столкнулся со множеством стереотипов относительно того, что отец в семье не может заниматься ребенком.

По мнению мужчины, общество и государство пытаются навязать мнение относительно того, что мама — это главный человек в жизни новорожденного, и в качестве иллюстрации он приводит ситуацию в роддоме, где женщину заставляют ухаживать за ребёнком, несмотря на ослабленное состояние.

Как поясняет пользователь твиттера, именно на этом этапе рождается основной стереотип, касающийся того, что отец лишь помогает матери заботиться о ребенке. И, как считает молодой папа, это представление уже прочно закрепилось в массовом сознании.

В качестве примеров мужчина также приводит упаковки некоторых продуктов и различные иллюстрации, демонстрирующие проявления материнства.

 

В конце концов мужчина говорит, что даже интернет не верит в отцов, и рассказывает, что его единственное спасение — это барбершопы, которые делают комплексные стрижки для отцов и мальчиков. 

И пользователям твиттера рассказ мужчины показался достаточно важным и актуальным.

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Участники «Славянского базара» готовятся к первому конкурсному дню
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика