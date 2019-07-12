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«Общество не верит в меня в качестве родителя». Белорусский папа в твиттере жалуется на сексизм
Источник материала: Tut.by
Молодой отец пожаловался в твиттере на реверсивный сексизм. По его словам, отец — тоже родитель, который имеет полное право ухаживать за новорожденным ребенком. И многие пользователи соцсети высказались сами о том, как часто сталкивались с этой проблемой.
Белорусский пользователь твиттера под ником KHALIMONCHIQUE 11 июля решил рассказать своим подписчикам о том, как неожиданно встретился с дискриминацией. Дело в том, что он столкнулся со множеством стереотипов относительно того, что отец в семье не может заниматься ребенком.
По мнению мужчины, общество и государство пытаются навязать мнение относительно того, что мама — это главный человек в жизни новорожденного, и в качестве иллюстрации он приводит ситуацию в роддоме, где женщину заставляют ухаживать за ребёнком, несмотря на ослабленное состояние.
Как поясняет пользователь твиттера, именно на этом этапе рождается основной стереотип, касающийся того, что отец лишь помогает матери заботиться о ребенке. И, как считает молодой папа, это представление уже прочно закрепилось в массовом сознании.
В качестве примеров мужчина также приводит упаковки некоторых продуктов и различные иллюстрации, демонстрирующие проявления материнства.
В конце концов мужчина говорит, что даже интернет не верит в отцов, и рассказывает, что его единственное спасение — это барбершопы, которые делают комплексные стрижки для отцов и мальчиков.
И пользователям твиттера рассказ мужчины показался достаточно важным и актуальным.
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Молодой отец пожаловался в твиттере на реверсивный сексизм
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