«Общество не верит в меня в качестве родителя». Белорусский папа в твиттере жалуется на сексизм

Источник материала: Tut.by

Молодой отец пожаловался в твиттере на реверсивный сексизм. По его словам, отец — тоже родитель, который имеет полное право ухаживать за новорожденным ребенком. И многие пользователи соцсети высказались сами о том, как часто сталкивались с этой проблемой.



Изображение носит иллюстративный характер / Фото: pixabay.com

Белорусский пользователь твиттера под ником KHALIMONCHIQUE 11 июля решил рассказать своим подписчикам о том, как неожиданно встретился с дискриминацией. Дело в том, что он столкнулся со множеством стереотипов относительно того, что отец в семье не может заниматься ребенком.

Тред про дискриминацию, которую я не ожидал, а она меня настигла.

Мне 31 год, я белый мужчина и общество не верит в меня в качестве родителя. — KHALIMONCHIQUE (@beeself) 11 июля 2019 г.

По мнению мужчины, общество и государство пытаются навязать мнение относительно того, что мама — это главный человек в жизни новорожденного, и в качестве иллюстрации он приводит ситуацию в роддоме, где женщину заставляют ухаживать за ребёнком, несмотря на ослабленное состояние.

Немного шок-контента: сразу после родов мама может быть отдана ребёнку разве что морально. Физически сил у неё нет. В доказательство используем геометрию. Измеряем охват ребёнка, смотрим на женщину и осознаем, что она его, вообще-то, родила. Ей бы отлежаться недельку. И кефирчик. — KHALIMONCHIQUE (@beeself) 11 июля 2019 г.

Как поясняет пользователь твиттера, именно на этом этапе рождается основной стереотип, касающийся того, что отец лишь помогает матери заботиться о ребенке. И, как считает молодой папа, это представление уже прочно закрепилось в массовом сознании.

К примерам. С большой долей вероятности, если я соберусь в декрет - это вызовет серьёзное непонимание на работе. То есть по закону я, конечно, могу. Но сохранить условия труда получится вряд ли. — KHALIMONCHIQUE (@beeself) 11 июля 2019 г.

В качестве примеров мужчина также приводит упаковки некоторых продуктов и различные иллюстрации, демонстрирующие проявления материнства.

Из простого. Да, есть и другая одежда, но статистика бессердечна, если интересно - прогуляйтесь по детскому магазину. Нам остаётся только Дарт Вейдер с нетленкой об отце. pic.twitter.com/9hrn351OwU — KHALIMONCHIQUE (@beeself) 11 июля 2019 г.

Это сумка для мамы. Потому что с коляской. Папе - машина, маме - стиральная. И сумка. Стереотипы мои, стереотипы. pic.twitter.com/33szUpmpJ6 — KHALIMONCHIQUE (@beeself) 11 июля 2019 г.

Классика фотографии. Найдите фото с мужскими руками. Фиг его знает, может цензура не пропускает, роскомнадзор или УВД Первомайского района г.Минска.

Ну или признаем уже наконец - подгузник - очень сложно для мужчины. Пусть занимаются легкой ерундой и не лезут в тонкие материи. pic.twitter.com/vWlfYXAgAh — KHALIMONCHIQUE (@beeself) 11 июля 2019 г.

В конце концов мужчина говорит, что даже интернет не верит в отцов, и рассказывает, что его единственное спасение — это барбершопы, которые делают комплексные стрижки для отцов и мальчиков.

В меня верит только барбершоп с комплексной стрижкой «папа + сын». И то только с сыном, дочь мне даже парикмахерские не доверяют. — KHALIMONCHIQUE (@beeself) 11 июля 2019 г.

И пользователям твиттера рассказ мужчины показался достаточно важным и актуальным.

Муж ходил по всем врачам с ребёнком и каждый раз удивленные глаза «А где мама? Это большая редкость». И почти во всех заданиях с развивашками «Найди с самой, сделай с мамой, покажи маме». Муж возмущался, что ущемляют и даже шанса не оставляют поучаствовать) — Olga Chichina (@Olga_Chichina) 11 июля 2019 г.