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Славянский базар-2019. Торжественное открытие
13.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси открывается XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни. В торжественной церемонии принял участие глава государства. Александр Лукашенко вручил специальную награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию». А самым ярким событием вечера стал грандиозный концерт с участием звезд эстрады.
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Церемония открытия XXVIII Международного фестиваля искусств в Витебске.
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