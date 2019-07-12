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Дневник «Славянского базара в Витебске» от 12 июля 2019
13.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Славянский базар» в Витебске распахнул двери перед гостями и участниками. В дни фестиваля город погружается в круглосуточную атмосферу праздника – центральные улицы заполняют творческие мастерские, открываются выставки, проходят концерты. В этом году программа базара настолько насыщена, что детский музыкальный конкурс начался за несколько дней до старта. О том, кому досталась награда и кого из звезд эстрады можно увидеть на фестивале, расскажем в нашем дневнике.
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Музыка и творческие мастерские – в белорусском городе воцарилась атмосфера праздника.
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