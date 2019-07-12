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Автопробег, посвящённый 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, связал Пинский и Столинский районы

13.07.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Автопробег, посвящённый 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, связал Пинский и Столинский районы
5 июля комитет участников войны Пинской районной ветеранской организации БООВ и Пинская городская организация ветеранов войны в Афганистане организовали автопробег. Он был посвящен 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и связал два района – Пинский и Столинский.

Так, маршрут автопробега прошел через деревни Жолкино, Ласицк, Паре, Федоры и Нечатово. Эти населенные пункты были выбраны не случайно. Именно за эти деревни в марте-июле 1944 года 212-я стрелковая дивизия 61-й армии РККА вела ожесточенные кровопролитные бои с гитлеровцами.

В сражениях погибли около 1 000 бойцов, более 2 000 получили ранения. Большинство погибших и умерших от ран были похоронены в братских могилах на территориях Пинского и Столинского районов.

По словам одного из организаторов автопробега, председателя комитета ветеранов войны Пинской районной организации БООВ Виталия Шелеста, главная цель – почтить память павших воинов, отдать им воинские почести, вспомнить героические страницы истории. Тем более символично, что мероприятие проходит в Год малой родины.

Автопробег состоялся при поддержке Пинского и Столинского райисполкомов. К акции, помимо воинов-интернационалистов, присоединились представители общественных организаций – председатель Пинской районной организации ветеранов Михаил Заранко, председатель районной организации инвалидов Аркадий Полейчук, активисты Столинского райкома ОО «БРСМ», представители ДОСААФ, РОО «Белая Русь», ГРОЧС и просто неравнодушные к истории нашего края люди. Они посетили воинские захоронения в Жолкино, Ласицке, Паре, Федорах, возложили венки и цветы к памятным знакам. Организаторы подготовили историческую справку о том, как проходили сражения.

Особо хочется отметить, что в Ласицке участники автопробега посетили и могилу нашего земляка Сергея Рогаля, который погиб в Афганистане. Его память почтили минутой молчания, к могиле возложили цветы. В Нечатово, последней точке маршрута, у памятного знака погибшим и пропавшим без вести воинам, была отслужена заупокойная панихида о погибших защитниках отечества, затем прошел праздничный концерт, работала полевая кухня.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.
Фото автора.

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