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В Березовском районе поставили соломенного гаишника

13.07.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У деревни Спорово Березовского района появилась фигура гаишника, собранная из тюков соломы. Таким образом деревня встречает гостей очередного фестиваля юмора «Спораўскія жарты», пишет портал «Першы Рэгiён».


Фото: Першы Рэгiён

Гаишник встречает автолюбителей на повороте в Спорово, показывая дорогу на фестиваль.

«Спораўскія жарты» проходит два дня — 13 и 14 июля. В программе выступления известных белорусских юмористов.

 
 
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Он показывает дорогу на фестиваль «Спораўскія жарты».
 
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