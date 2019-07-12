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В Березовском районе поставили соломенного гаишника
Источник материала: Tut.by
У деревни Спорово Березовского района появилась фигура гаишника, собранная из тюков соломы. Таким образом деревня встречает гостей очередного фестиваля юмора «Спораўскія жарты», пишет
Гаишник встречает автолюбителей на повороте в Спорово, показывая дорогу на фестиваль.
«Спораўскія жарты» проходит два дня — 13 и 14 июля. В программе выступления известных белорусских юмористов.
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Он показывает дорогу на фестиваль «Спораўскія жарты».
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