«Ничего страшного не произойдет, если он сходит в школу грязным и голодным». Психолог о воспитании подростка

Источник материала: Tut.by

Мой ребенок хамит, не убирает в комнате, стал закрытым, не хочет разговаривать, проявляет агрессию… Знакомо?

Возникает вопрос: как быть? Давайте разбираться. Сегодня психолог Артем Зайцев расскажет о том, что делать, когда ваш ребенок — трудный подросток.





Чтобы понять, какие изменения происходят в психологическом мире подростка, стоит вспомнить один анекдот.

Разговаривают два подростка:

— Я вот собираюсь сделать себе татуировку.

— Твои родители не умрут от ужаса?

— Нет. Я все с ними обсудил, и они согласны.

— Тогда на фиг она тебе нужна?

На мой взгляд, он очень точно описывает отношение подростков к родителям и другим значимым взрослым. Это тот период, когда авторитет родителя снижается, ребенок пробует устанавливать свои правила, проверяет границы взрослых и исследует свои. При этом редко принимает помощь и советы взрослых, хотя очень в них нуждается. Что же делать в такой ситуации, как помочь подростку пройти этот период эффективно и подготовить его к взрослой жизни?

Настройтесь на долгую, непростую работу. Поверьте, это окупится

Ко мне часто приходят клиенты, которые хотят решить какую-то частную проблему. Чтобы подросток, например, перестал хамить, огрызаться или начал доверять. В общем, нынешняя ситуация родителей не устраивает, а как по-другому — они пока еще не знают.

При этом хотят получить готовый рецепт и решить вопрос быстро. Интересно, они как-то жили, общались со своим ребенком до 12−14 лет и сейчас имеют результат, который их не устраивает. Но хотят это исправить за пару встреч, при этом хорошо бы не сильно напрягаясь.

Нам нужно вместе разобраться, какое ваше поведение привело к этой проблеме, понять, чего мы хотим, и выработать новые способы взаимодействия с подростком, а еще — встроить их в жизнь. При этом подросток будет всячески сопротивляться и пытаться вернуть все в привычное комфортное состояние.

Поэтому наберитесь терпения и будьте готовы совершать ошибки, но все равно идти. Эта ситуация напоминает маленького ребенка, который только учится делать первые шаги: он встает и падает, но все равно делает следующую попытку. Так вот, вы в этой ситуации — маленький ребенок.





Представьте и подробно опишите конечный результат вашего воспитания

Каким бы вы хотели видеть вашего ребенка, когда он станет взрослым? Важно отвечать не общими словами: например, успешным, самостоятельным, а описывать конкретные навыки и ситуации, в которой это самостоятельность и успешность будут проявляться.

Попробуйте ответить на вопросы:

Как я пойму, что мой ребенок стал успешным?

Что должно измениться или появиться нового в его поведении?

Давайте, чтобы не запутаться, оставим две важные характеристики, которые я приводил чуть выше. Сравните: «мой ребенок самостоятельный, успешный» или «мой ребенок умеет сам себе приготовить поесть, следит за личной гигиеной, наводит без напоминания порядок в комнате, может спокойно и безопасно оставаться дома один, подрабатывает на каникулах, сам готовится к поступлению, планирует карьеру»… Список можно продолжать.

Еще один очень важный момент, на который хочу обратить внимание: пишите в настоящем времени, как будто он уже делает и умеет то, что вы хотите. Разговаривайте с ним так, как будто он уже такой, каким вы его видите в будущем. То есть если хотите, чтобы подросток вырос и стал взрослым, начинайте относиться к нему как к взрослому.

Посмотрите на ребенка со стороны

Представьте на неделю, что ваш ребенок — это чужой человек, который просто живет с вами как квартирант или дальний родственник, который приехал к вам на время.





Не спешите включать критика и отрицать предложенное упражнение. Дело в том, что в детстве ребенок зависим от родителя — и это нормально. Без вашей помощи он просто погибнет. Но вот в чем проблема: ребенок растет, а зависимость остается, и мы уже по привычке относимся к нему, как к маленькому и несамостоятельному.

Поэтому наша задача с помощью этого упражнения увидеть своего подростка таким, какой он есть, максимально убрав свои предрассудки и ожидания. Наблюдайте за ним как за посторонним, который только приехал и собирается жить совместно с вами.

Пробуйте договариваться, отстаивать свои границы, говорить о своих интересах и потребностях, не требуя от него беспрекословного подчинения. Это позволит ему думать про свои желания, ставить цели, учиться договариваться и принимать решения. В будущем это поможет вашему подростку стать самостоятельным и научиться сотрудничать с окружающими. Ведь сотрудничество — это поиск решения, которое максимально учитывает интересы двух сторон.

Создавайте условия, где подросток может проявить важные для будущей жизни навыки

Один из повседневных конфликтов, который возникает у родителей с подростком, — это конфликт между свободой и ответственностью. Так, родитель хочет, чтобы ребенок, научился нести ответственность за свои поступки, а подростки хотят свободы. При этом родители всячески пытаются контролировать, а дети — обойти и нарушить. У меня к вам вопрос: как мне научиться отвечать за мои поступки, если за них отвечаете вы?





А главное: для чего? Зачем мне думать и решать, если есть мама, папа, которые скажут, когда и что делать, и все равно их слово будет решающим?

У многих читателей может возникнуть встречный вопрос: Артем, вы предлагаете пустить все на самотек, и пусть решает сам?

Нет. Это обратная сторона медали. Наша с вами задача в безопасных условиях научить ребенка принимать решение и отвечать за его последствия.

Начните с малого. Подумайте и составьте список текущих дел и обязанностей, которые вы готовы отдать ему уже сегодня. Постепенно расширяйте список. При этом позволяйте по возможности наступить естественным последствиям.

Хочу поделиться с вами одной очень показательной историей из жизни. Когда я учился в Суворовском училище, чтобы пойти в увольнение, нужно было пройти инструктаж и осмотр внешнего вида. То есть чтобы попасть на выходные домой либо иметь возможность погулять в городе, мы должны были опрятно выглядеть и иметь при себе определенные документы.

Если у кого-то из нас были мятые брюки или рубашка, не начищена обувь или, не дай бог, ты был не подстрижен, наша поездка могла в лучшем случае затянуться, а у некоторых — вообще закончиться. В суворовских стенах это было понятно и естественно. Прочувствовав на себе последствия, в большинстве своем мы готовились заранее.

К чему я это? По возможности дайте своему ребенку ощутить последствия своих действий или, наоборот, бездействия. Естественно, это не касается ситуаций, в которых есть угроза здоровью и физическому благополучию, но я думаю, что ничего страшного не произойдет, если он пару раз сходит в школу грязным, потому что не положил вовремя одежду в стирку. Или не поест, потому что, например, заигрался и не пришел на семейный ужин.





При этом желательно, чтобы последствия вводились не директивно родителями, а оговаривались с подростком и принимались им. Или наступали в результате естественного хода жизни. А еще лучше, если он сам предложит вам, как поступить в этой ситуации.

Будьте внимательны к себе. Показывайте пример

Начните вести с подростком так, как вы требуете от него. Хотите, чтобы он делился трудностями — делитесь своими. Будьте внимательны к своим переживаниям и чувствам, рассказывайте о них. И тогда вы, показывая пример, установите определенные правила общения с вами. О чем можно говорить, о чем — нельзя. При этом по возможности избегайте наказания, особенно физического. Вспомните себя в подростковом возрасте: наказание только заставляло лучше прятаться и меньше говорить.

Научитесь понимать манипуляции и противостоять им

Манипуляции — это то, что родители и дети всегда применяют друг к другу. Подросток точно знает, что, когда и как вам сказать или сделать, чтобы вернуть ваш контроль и переложить ответственность на вас.

Вспомните случай, когда ваш ребенок, например, долго делал вид, что разбирается в домашнем задании, а потом перед самой школой вы узнаете, что ничего не сделано. И начинаете быстро помогать ему или фактически делать за него. Что делать в таких ситуациях?





Вернитесь к этой ситуации. Обсуждайте. Устанавливайте правила и границы. Главное — это делать в те моменты, когда он готов слушать, а не потому что вы решили высказаться. Вы же не будете разговаривать с клиентом на работе, если он занят или не готов сейчас разговаривать. Вы, скорее всего, отложите разговор на некоторое время.

С ребенком то же самое. А вообще, начните проявлять интерес к происходящему. Кстати, работает не только с подростками. Каждое наше общение сводится к тому, чтобы другой что-то сделал. Когда чувствуете, что подросток манипулирует, задавайте вопросы и пробуйте определить, чего он хочет добиться своим поведением.

Зачем? Для чего? Что именно? С какой целью? Почему тебе важно? — вот далеко не полный перечень вопросов, которые помогают понять мотивы подростка. При этом важен неподдельный интерес. Еще один важный момент: избегайте вопроса «почему?». Он заставляет человека оправдываться и искать причины в прошлом. А наша основная задача сконцентрироваться на настоящем и разобраться, для чего он сейчас себя так ведет.

Перестаньте бояться и начните идти к желаемому результату

Я боюсь, что мой ребенок свяжется с дурной компанией, перестанет доверять мне, будет несамостоятельным… Каждый из вас может сам продолжить этот список или создать свой. Не общайтесь ребенком из страха. Как это сделать? Достаточно просто. Как только чувствуете, что испугались — озвучьте себе, чего именно, или запишите. После того как поняли, спросите себя: что я хочу вместо этого? Когда получите ответ на этот вопрос, задайте следующий: как я могу помочь ему этого достичь? И после подробного ответа на этот вопрос — начните действовать.