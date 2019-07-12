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60- и 72-летние белоруски заняли призовые места в международном конкурсе красоты в Италии
Источник материала: Tut.by
LADY уже
Оценивало участниц профессиональное жюри, в которое вошли представители успешных модельных агентств Парижа, Милана и Лондона.
Антонине Скурчаевой — 60 лет, она всего полгода назад пришла в «Центр активного долголетия», где начала обучаться основам моделинга.
А вот Ларисе Трофимович уже 72 года.
Любопытно, что в советское время она была востребованным демонстратором одежды, но после 35 ее карьера приостановилась.
Сейчас, когда есть возможность посвящать время себе и любимому увлечению, Лариса вернулась на подиум. И, конечно, это сочетание профессионализма, красоты и энергичности заметило жюри.
Готовила наших участниц к поездке на конкурс Ольга Семашко, директор модельной школы Media Models School. Девушка отметила:
— Наши участницы не просто покорили этот конкурс, они одержали победу над жесткими шаблонами общества! Вместо того чтобы ходить в платочках, копать грядки, вязать носки внукам, готовить борщи три раза в день и надевать что попало, они дефилировали по подиуму Италии и показывали всему миру, что белорусские женщины прекрасны и энергичны в любом возрасте!
Ольга уверена, что за моделями 50+ — будущее, об этом она пишет в своем фейсбуке:
— Беларусь перенасыщена моделями от 13 до 25 лет. Модные показы похожи на замкнутый круг однообразных лиц. Но никому уже не интересно смотреть просто на одежду, безотносительно человека, который ее носит. Каждый хочет находить себя в представленном образе. Когда женщина за 50 смотрит на 19-летнюю манекенщицу, демонстрирующую, например, деловую одежду, первое, что она подумает: «Да, этот костюм красивый, потому что на этой девочке красиво все, чтобы она ни надела, а вот на мне такой костюм вряд ли будет смотреться хорошо, у меня уже нет точеной фигурки, да и возраст уже не тот». Но когда она увидит такую же женщину, как она, с параметрами, схожими со своими, она будет уверена в том, что это и ей подойдет. Все очень просто.
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Второе и третье место в конкурсе досталось белорускам: одной из них 60 лет, а второй - 72 года! Аплодируем нашим женщинам, которых никто не рискнет назвать бабушками.
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