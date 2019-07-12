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В Лиозно откроют магазин «Санта». На открытии будет бесплатное мороженое

13.07.2019 08:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лиозно 13 июля в 14 часов откроется первый магазин сети «Санта». Первые покупатели бесплатно получат 300 пачек мороженого. Новый торговый объект находится на улице Строителей, 3.

Площадь магазина — 400 кв. м, на полках — свыше 7000 наименований товаров. Здесь есть отделы с мясными и рыбными изделиями, молочной продукцией, фруктами и овощами. К услугам покупателей — кулинарная секция с готовыми блюдами, в том числе салатами, роллами. Будут работать собственная пекарня, гриль и пиццерия.

Открытие будет праздничным: первых покупателей ожидают 300 пачек мороженого, а детей — еще и воздушные шары. Не обойдется и без дегустаций. Развлекать же будут аниматоры в костюмах, запланированы и конкурсы с подарками.

Сеть «Санта» входит в известный брестский холдинг, который также включает рыбного производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит более 90 розничных магазинов, а общее число работников составляет около 3,5 тысячи человек.

 
 
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Новый торговый объект находится на улице Строителей, 3.
 
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