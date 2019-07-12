«Славянский базар»: за победу в конкурсе поборются вокалисты из 16 стран

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске свой юбилей отметил ансамбль «Песняры». Легендарному коллективу исполнилось 50 лет. На сцену вышли все поколения ансамбля, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Улицы Витебска напоминают гудящий улей. Там поют, здесь танцуют. А кто-то даже предсказывает судьбу и обещает подарки.

На главной сцене фестиваля состоялся первый после открытия грандиозный концерт. Выступили легендарные «Песняры». Группа отмечает полувековой юбилей. Билеты на этот праздник разлетелись мгновенно.

«Это дисциплинирует нас. Нас может заносить в ту или иную сторону, но эта оглядка на традиции держит нас в правильном направлении», – говорит руководитель белорусского государственного ансамбля «Песняры» Роман Козырев.

Не остаются в стороне и журналисты. Им раздают награды. Например, корреспондента телеканала «МИР» в Беларуси Дениса Кошелева отметили. Он на «Славянском базаре» не первый раз.

«Каждый год зарекаюсь, что больше сюда не поеду. Потому что объем работы огромный, не спишь практически. Но такие награды мотивируют поработать», – говорит он.

У участников вокального конкурса уже состоялась жеребьевка. За Гран-при в Витебске в этом году поборются претенденты из 16 стран, в том числе из Китая, Швейцарии, Мальты.

Сегодня у участников музыкального состязания первый конкурсный день. Каждый, независимо от страны, исполнит славянский хит в сопровождении живого оркестра.

Свой приз на конкурсе молодых вокалистов по традиции вручит и телерадиокомпания «МИР». Это более 120 тысячи рублей.