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«Барселона» стала самым расточительным клубом Европы
Источник материала: Партизан
Испанская «Барселона» потратила больше одного миллиарда евро за последние пять лет — это самый высокий показатель в европейском футболе. Данные представило голландское издание Voetbal International.
Фото: Emilio Morenatti / AP
После приобретения французского форварда Антуана Гризманна за 120 миллионов евро суммарные траты каталонцев за последние пять лет составили 1,08 миллиарда евро. На втором месте — «Манчестер Сити». Английский клуб потратил 996 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» замыкает тройку. «Красные дьяволы» с сезона-2014/2015 потратили на трансферы 890 миллионов евро, пишет
Главный конкурент «Барселоны» в чемпионате Испании мадридский «Реал» в данном списке занимает лишь восьмую строчку. «Королевский клуб» потратил на усиления в последние пять лет 755 миллионов евро.
Гризманн присоединился к «Барселоне» 12 июля. После оглашения сделки каталонцами, «Атлетико» публично заявил о намерении добиться выплаты еще 80 миллионов евро. В Мадриде считают, что Барселона обязана выплатить данную сумму, так как достигла договоренности с игроком до того, как сумма отступных в его контракте с «Атлетико» снизилась с 200 до 120 миллионов евро.
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Испанская «Барселона» потратила больше одного миллиарда евро за последние пять лет — это самый высокий показатель в европейском футболе. Данные представило...
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