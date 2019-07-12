Видеофакт: вот он - самый нелепый гол!





euroradio.fm Вратарь ФК "Дняпро" пропустил самый нелепый гол сезона. 12 июля в матче 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге могилевчане принимали столичный "Энергетик-БГУ", пишет





Курьёзный случай произошёл на 69-й минуте при счёте 3:2 в пользу хозяев поля. Защитник Егор Хвалько отбросил мяч вратарю Артёму Сороке, а он не попал ногой по мячу, и тот закатился в ворота — 3:3. Хвалько записали автогол... Дальше гости забили ещё один гол и выиграли со счётом 4:3.







