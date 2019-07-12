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Видеофакт: вот он - самый нелепый гол!

13.07.2019 09:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вратарь ФК "Дняпро" (Могилёв) пропустил самый нелепый гол сезона.


Вратарь ФК "Дняпро" пропустил самый нелепый гол сезона. 12 июля в матче 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге могилевчане принимали столичный "Энергетик-БГУ", пишет euroradio.fm

Курьёзный случай произошёл на 69-й минуте при счёте 3:2 в пользу хозяев поля. Защитник Егор Хвалько отбросил мяч вратарю Артёму Сороке, а он не попал ногой по мячу, и тот закатился в ворота — 3:3. Хвалько записали автогол... Дальше гости забили ещё один гол и выиграли со счётом 4:3.
 
 
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Вратарь ФК "Дняпро" (Могилёв) пропустил самый нелепый гол сезона.
 
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