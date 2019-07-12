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На молоко дуем: в Витебске с 17 до 21 запретили продавать даже игрушечные пистолетики

13.07.2019 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кроме того, спиртное и безалкогольные напитки в таре крупнее, чем 0,5 или 0,33 литра.



Как сообщают очевидцы, в «Евроопте» рядом с амфитеатром запретили продавать не только спиртное (это обычная практика на массовых мероприятиях по всей Беларуси), но и безалкогольные напитки (соки, минералку и т.п.) в таре крупнее, чем 0,5 или 0,33 литра.

А в магазинах на время торжественного открытия, запретили продавать даже игрушечные детские водяные пистолетики!


Мы до последнего верили в хоть какие-то остатки разума у людей, принимающих решения, и в то, что запрет продажи соков и безалкогольных напитков в таре крупнее 0,5 литра, а также детских пистолетиков — просто шутка витебских пранкеров. Но нет — не шутка, пишет NEXTA в своем телеграмм-канале.

К этому сообщению прилагается документ. Из него вытекает, что кому-то запретили продавать игрушки и сок, кому-то и вовсе приказали закрыть точку, пока будет проходить «Славянский базар», а кое-кому — наоборот. Выдали карт-бланш, позволив торговать спиртным даже в 500-метровой зоне от амфитеатра! Список того, кому это можно, прилагается.

А витебских инкассаторов на время пребывания Лукашенко заставили сдать оружие, а выручка остаётся на ночь в магазинах.
 
 
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Кроме того, спиртное и безалкогольные напитки в таре крупнее, чем 0,5 или 0,33 литра.
 
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