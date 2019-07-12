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Зеленский о разговоре с Путиным: «У меня корона с головы не спадет»

13.07.2019 09:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главным вопросом, по которому президент Украины Владимир Зеленский намерен вести дальнейшие переговоры с президентом России Владимиром Путиным, является освобождение задержанных украинских моряков.

Об этом Владимир Зеленский сообщил 12 июля на встрече с матерями моряков в Кривом Роге. Видеозапись этого разговора сделал одним из очевидцев беседы.

«Мы сейчас основательно ведем этот вопрос, чтобы забрать наших. У меня корона с головы не спадет, потому что жизни ребят наших — самое главное. Мой главный ему (Путину — прим. TUT.BY) вопрос был: готовы ли они отдать их. Отдайте нам всех наших», — сказал Зеленский.


Освобождение моряков было центральной темой беседы с Путиным, подчеркнул Зеленский.

По его словам, он решился на телефонный разговор с Путиным, поскольку ради облегчения участи задержанных он готов на многое.

На встрече с матерями Зеленский также заявил о намерении реализовывать свои обещания в любом формате — в «минском, нормандском и других».

Напомним, 11 июля президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину. Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе телефонных переговоров «обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц». Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.
 
 
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Главным вопросом, по которому президент Украины Владимир Зеленский намерен вести дальнейшие переговоры с президентом России Владимиром Путиным, является...
 
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