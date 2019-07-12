Зеленский о разговоре с Путиным: «У меня корона с головы не спадет»

Об этом Владимир Зеленский сообщил 12 июля на встрече с матерями моряков в Кривом Роге. Видеозапись этого разговора сделал одним из очевидцев беседы.





«Мы сейчас основательно ведем этот вопрос, чтобы забрать наших. У меня корона с головы не спадет, потому что жизни ребят наших — самое главное. Мой главный ему (Путину — прим. TUT.BY) вопрос был: готовы ли они отдать их. Отдайте нам всех наших», — сказал Зеленский.









Освобождение моряков было центральной темой беседы с Путиным, подчеркнул Зеленский.





По его словам, он решился на телефонный разговор с Путиным, поскольку ради облегчения участи задержанных он готов на многое.





На встрече с матерями Зеленский также заявил о намерении реализовывать свои обещания в любом формате — в «минском, нормандском и других».





Напомним, 11 июля президент Украины Владимир Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину. Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе телефонных переговоров «обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц». Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.



