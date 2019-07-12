Видеофакт: Лукашенко встретился с Мезенцевым и его женой





Белорусский лидер встретился с послом РФ Дмитрием Мезенцевым и его супругой Евгенией Фроловой в минувшие выходные на фестивале "Александрия собирает друзей".





На кадрах, опубликованных одним из очевидцев произошедшего, видно, как Лукашенко приобнимает Мезенцева, а также обменивается парой слов с дипломатом и его супругой. Позже президент подошел к зрителям.









"Это посол России. Привез жену, толкового человека, преподавателя. Я от него требовал, чтобы привез ее, чтобы она нам знания преподавала здесь. Молодец, привез!" – рассказал Лукашенко.





Супруга Дмитрия Мезенцева – Евгения Фролова, доктор юридических наук, специалист в сфере финансового контроля. До переезда в Минск Фролова работала в Институте государства и права РАН, преподавала. Также она является членом редколлегий ряда научных журналов.



