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Видеофакт: Лукашенко встретился с Мезенцевым и его женой
Источник материала: Партизан
Встреча дипломата, его супруги и белорусского лидера произошла в минувшие выходные в Александрии. Смотрите видео очевидца.
Белорусский лидер встретился с послом РФ Дмитрием Мезенцевым и его супругой Евгенией Фроловой в минувшие выходные на фестивале "Александрия собирает друзей".
На кадрах, опубликованных одним из очевидцев произошедшего, видно, как Лукашенко приобнимает Мезенцева, а также обменивается парой слов с дипломатом и его супругой. Позже президент подошел к зрителям.
"Это посол России. Привез жену, толкового человека, преподавателя. Я от него требовал, чтобы привез ее, чтобы она нам знания преподавала здесь. Молодец, привез!" – рассказал Лукашенко.
Супруга Дмитрия Мезенцева – Евгения Фролова, доктор юридических наук, специалист в сфере финансового контроля. До переезда в Минск Фролова работала в Институте государства и права РАН, преподавала. Также она является членом редколлегий ряда научных журналов.
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Встреча дипломата, его супруги и белорусского лидера произошла в минувшие выходные в Александрии. Смотрите видео очевидца.
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