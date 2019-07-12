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Боевые самолеты: я тебе – ты мне

13.07.2019 08:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Поставляя за рубеж вооружения и услуги по их модернизации, беларуское руководство рассчитывает на открытие внутренних рынков стран-получателей и для своей продукции гражданского назначения.

Боевые самолеты: я тебе – ты мне
Беларусь до конца 2019 года модернизирует для Сербии четыре истребителя МиГ-29 по «братской цене», — заявил президент страны Александр Вучич по итогам недавнего визита в Минск, о чем сообщило сербское издание Informer. По словам авторов публикации, «вместе с этими четырьмя МиГ-29 сербский военно-воздушный флот будет самым мощным на Балканах», пишет belrynok.by


При этом они ссылаются на мнение военно-политического обозревателя авторитетного белградского издания «Политика» Мирослава Лазанского: «У Беларуси высокоточная техника и механика, она качественно ремонтирует самолеты. У них очень мощная авиация, и их версии МиГ модернизированы до современного уровня. Они улучшат эти четыре МиГ-29 до уровня остальных десяти самолетов, которые у нас есть, за символическую цену».

И другому дам

Не исключено, что у неискушенных беларуских граждан раздача боевой техники, на дефицит которой постоянно жалуются не только военные, но и высшее руководство страны, может вызвать определенное недоумение. В связи с чем, очевидно, следует прояснить некоторые детали.

После обретения независимости Беларуси, ВВС страны получили в наследство от советской армии практически всю авиационную технику, базировавшуюся в тот момент на беларуской территории. В это число вошли и более 80 истребителей МиГ-29 версий 9-12 и 9-13. Но в 1996 году 18 истребителей МиГ-29 (включая 2 двухместных МиГ-29УБ) были проданы в Перу. Еще 31 такой самолет в течение 1999-2002 годов приобрел Алжир. В итоге, к началу нового тысячелетия в составе ВВС Республики Беларусь, по данным зарубежных источников, осталось 42 истребителя МиГ-29.

Но поддерживать летную годность даже такого количества боевых самолетов беларускому ВПК оказалось практически не по силам из-за финансовых и технических проблем. И насколько можно понять из высказываний президента Александра Лукашенко, модернизации с продлением срока эксплуатации будет подвергнута лишь половина МиГ-29. Остальные после 2020 года предполагается заменить многофункциональными боевыми машинами Су-30СМ. Об этом заявил журналистам еще 20 октября 2015 года тогдашний командующий войсками ПВО и ВВС Беларуси генерал-майор Олег Двигалев.

Лучшее — враг хорошего

Можно предположить, что именно из числа подлежащих замене МиГ-29, четыре были переданы Сербии 25 февраля текущего года в рамках оказания военно-технической помощи. Как заявил на торжественной церемонии председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко, выбор сербской стороной в качестве партнера 558-го авиаремонтного завода (г. Барановичи) отнюдь не случаен. Этот завод имеет большой опыт ремонта, модернизации и комплексной логистической поддержки самолетов типа МиГ-29.

Согласно информации директора предприятия Павла Пинигина, модернизация коснется, главным образом, навигационной системы, частично — системы радиоэлектронной защиты самолетов, а также (по некоторым данным) системы вооружения. Предполагается, что доработка «мигов» для Сербии в Барановичах займет до полутора лет, ремонт и модернизацию оплатит сербская сторона.

По данным экспертов, за основу программы реновации этих МиГ-29 взята беларуская программа модернизации, в которой были использованы наработки российского ОКБ «Русская авионика», выполненные во второй половине 90-х годов при создании экспериментальных МиГ-29СМТ. Их основные направления связаны с совершенствованием существующего и установкой нового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), значительным расширением номенклатуры вооружения.

В состав бортового вооружения класса «воздух-воздух» МиГ-29БМ (белорусский модернизированный) предполагалось включить ракеты средней дальности РВВ-АЕ, Р-27ЭР и Р-27ЭТ (БРЭО базового МиГ-29 обеспечивало применение только менее совершенных ракет Р-27Р и Р-27Т, а также ракет ближнего боя Р-73 и Р-60М).

Помимо этого, их дополнительно предполагалось вооружить высокоточными средствами поражения класса «воздух-поверхность», в том числе ракетами Х-29Т (ТД), Х-29Л, Х-25МЛ, Х-31П и Х-31А, а также корректируемыми бомбами КАБ-500Кр и КАБ-500Л.

Наши не хуже

Для использования новых видов бортового оружия в радиолокационном прицельном комплексе модернизированного истребителя МиГ-29 был реализован ряд новых режимов работы: обзор земной и водной поверхности с обнаружением одиночных и групповых, точечных и протяженных наземных и надводных радиоконтрастных целей, выдача координат обнаруженных целей для формирования целеуказания и применения управляемого оружия.

Существенно расширялись и возможности навигационного комплекса истребителя. В его состав включались навигационный вычислитель, приемник спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС/NAVSTAR, радиотехническая система ближней навигации, аппаратура навигации и посадки.


Модернизации подлежало и информационно-управляющее поле кабины летчика. Замена устаревшего монохромного телевизионного индикатора на многофункциональный цветной жидкокристаллический позволяла выводить на него в графической форме навигационную, обзорно-прицельную и параметрическую информацию, а также изображение местности и целей, получаемое телевизионными головками самонаведения управляемых ракет и корректируемых бомб.

По оценкам авторов программы модернизации, в результате усовершенствований комплекса оборудования и расширения номенклатуры вооружения боевой потенциал самолета МиГ-29БМ при решении задач класса «воздух-воздух» должен был вырасти по сравнению с серийным МиГ-29 на 80%, а при решении задач класса «воздух-поверхность» — в 4 раза.

Суммарный же боевой потенциал (50% задач «воздух-воздух» и 50% — «воздух-поверхность») модернизированного самолета превышал уровень исходного в 2,9 раза.

При этом (если, опять же, исходить из выкладок разработчиков программы модернизации) белорусский МиГ-29 по своим боевым качествам должен был даже несколько превосходить такие зарубежные истребители как EF-2000 «Тайфун» (у него коэффициент боевого потенциала относительно серийного МиГ-29 составлял 2,8), «Рафаль» (2,65) и JAS39 «Грипен» (2,05). Несколько уступая «Еврофайтеру» и «Рафалю» в задачах «воздух-воздух» (их боевой потенциал относительно серийного МиГ-29 — 2,1 и 1,9 соответственно, относительно МиГ-29БМ — 1,8), белорусская разработка опережала «Грипен» (1,1).

А вот при поражении наземных (надводных) целей МиГ-29БМ получал безоговорочное преимущество перед западными аналогами с коэффициентом боевого потенциала 4,0, 3,4, 3,5 и 3,0 соответственно.

Не только «меч», но и «щит»

Как следует из слов представителей 558-го авиаремонтного завода, на сербскую версию МиГ-29 дополнительно предполагается устанавливать систему индивидуальной радиотехнической защиты «Сателлит». Комплекс «Сателлит» разработан на самом предприятии. Он включает бортовую аппаратуру индивидуальной радиотехнической защиты летательных аппаратов от высокоточного радиоуправляемого оружия с активными радиолокационными головками самонаведения (АРГСН) классов «поверхность-воздух» и «воздух-воздух».

По данным разработчика, «Сателлит» с высокой степенью вероятности исключает поражение защищаемого объекта ракетами с АРГСН и выполняет постановку помех автоматически всем атакующим радиолокационным средствам противника (истребители-перехватчики, зенитно-ракетные комплексы).

Таким образом выводы издания Informer о том, что с получением МиГ-29 модернизированных в Беларуси сербские военно-воздушные силы станут сильнейшими на Балканах являются достаточно обоснованными.


Отсюда понятен и пафос заявления, которое сделал президент Сербии Александр Вучич после встречи со своим беларуским коллегой: «Я благодарю президента Лукашенко за пожертвование четырех МиГ-29 и за то, что цены на капитальный ремонт, которые мы получили, очень благоприятны. Беларусь существенно помогла оборонительным возможностям Сербии, и мы очень благодарны за это».

Однако, по мнению ряда комментаторов, щедрость беларуского руководства имеет вполне прагматичную подоплеку и вызвана желанием заинтересовать своих сербских коллег в поставках отечественной машиностроительной продукции, сбыт которой за рубежом отстает от желаемых объемов. Похоже, что наверху всерьез рассчитывают нарастить экспорт в Сербию, поставляя отечественную гражданскую технику в связке с военной. Помимо этого, ремонт и модернизация подобных «подарков» тоже чего-то стоит.
 
Теги: Минск
 
 
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Поставляя за рубеж вооружения и услуги по их модернизации, беларуское руководство рассчитывает на открытие внутренних рынков стран-получателей и для своей...
 
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