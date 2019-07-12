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Найдены три неизданных сценария Кубрика

13.07.2019 08:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Три неизданных сценария американского и британского кинорежиссера Стенли Кубрика были найдены в Великобритании, пишет The Guardian.

Записи были сделаны в 1954–1956 годах. Они получили названия «Женатый мужчина», «Идеальный брак» и «Ревность».

«Брак — это как долгая трапеза с десертом, который подается в самом начале», — написал Кубрик в одном из сценариев. Отмечается, что в тот период режиссер переживал проблемы в браке с танцовщицей Рут Соботка, с которой развелся в 1957 году.

По словам профессора из Бангорского университета в Уэльсе Натана Абрамса, сценарии были найдены в доме Кубрика. Он добавил, что в рукописях есть идеи, которые позже нашли отражение в киноленте «С широко закрытыми глазами», пишет lenta.ru


В прошлом году в Британии был обнаружен потерянный сценарий Кубрика к фильму «Жгучая тайна». Отмечалось, что записи занимают больше ста страниц. Сценарий практически закончен, поэтому с ним могут работать кинематографисты, добавил Абрамс.

Кубрик скончался в 1999 году, оставив после себя несколько незаконченных проектов. В том же году на экраны вышел фильм Стивена Спилберга «Искусственный интеллект», снятый по его сценарию. Позднее Спилберг также высказывал желание сделать мини-сериал по мотивам задуманной Кубриком в 1970-х эпопеи «Наполеон».
 
 
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Три неизданных сценария американского и британского кинорежиссера Стенли Кубрика были найдены в Великобритании, пишет The Guardian.
 
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