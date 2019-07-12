В ГУБОПиК МВД рассказали, что в отношении заместителя председателя Минской городской коллегии адвокатов и защитника главного инженера ОАО «МЗКТ» Андрея Головача возбуждено два уголовных дела. Первое – за разглашение данных предварительного следствия, второе – за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия. По сообщению милиции, при обыске по месту жительства адвоката был обнаружен пистолет «Walter» mod. 1938 (Р.38) и патроны.









По информации,озвученной МВД, нетрудно узнать, что речь идет о Вере Орешко.





собрал о ней интересные факты. UDF.BYо ней интересные факты.

Помогла добиться оправдательного приговора для Головача, которого «вело» ГУБОПиК

Главный инженер Минского завода колесных тягачей Андрей Головач находится в СИЗО уже около пяти лет. Его задержали по обвинению в получении взяток. Из публикаций СМИ можно сделать вывод, что главными защитниками руководителя стали председатель Минской коллегии адвокатов Алексей Шваков и его заместитель Вера Орешко.





Более года назад суд оправдал главного инженера, а Верховный суд оставил оправдательный приговор в силе. Вера Орешко при выступлении в Мингорсуде, где рассматривалась апелляционная жалоба, обратила внимание: из 34 эпизодов взятки, вменяемых ее подзащитному, в 9 случаях не указано ни время, ни день. Главный свидетель Валерий Жигало конкретный день передачи денег вспомнить не может, в суде он допрашивался 9 дней и постоянно менял показания. Орешко отмечала, что работавшая в кабинете Головача прослушка не дает оснований утверждать о факте передачи ему денег.





После оправдательных приговоров инженера вновь задержали сотрудники ГУБОПиК по обвинению в новых эпизодах получения взяток.

За Орешко заступились в коллегии адвокатов и СМИ

В сообщении ГУБОПиК говорится о задокументированных «злодеяниях адвоката».





Председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Виктор Чайчиц уже обратил внимание государственного информационного агенства, что в соответствии с Конституцией человек может быть признан виновным только по приговору суда, поэтому давать оценку еще не подтвержденным действиям не корректно.





Ситуация с Верой Орешко обсуждалась 10 июля на заседании совета БРКА. Адвокаты намерены защищать коллегу.

Дело "белорусского Голунова"? 5 фактов об адвокате Орешко, которую "прессует" МВД





Главный редактор «Ежедневника» Сергей Сацук отметил: иначе как акцией устрашения адвокатского корпуса это и не назовешь. По мнению журналиста, Вера Орешко «попала под пресс белорусской силовой машины».





«Лично я не вижу никаких других оснований для проведения обыска по месту жительства адвоката, кроме как желания пресануть», – отметил Сацук.

Награждена Министерством юстиции

Стаж адвокатской деятельности Веры Орешко составляет порядка 22 лет. Заместителем председателя Минской коллегии адвокатов она работает с 2012 года. Орешко награждена почетной грамотой Министерства юстиции.

Участвовала в громких процессах

Вера Орешко специализируется на разрешении сложных категорий гражданских споров и защите по уголовным делам по экономическим преступлениям.





Адвокат участвовала в нескольких громких процессах. Например, защищала в суде бывшего зампредседателя «Беларусбанка» Геннадия Господарика. По обвинению в получении взяток и злоупотреблении служебными полномочиями его приговорили к семи с половиной лет лишения свободы.

Продолжает оставаться на свободе и работать

Как рассказали журналистам в Минской городской коллегии адвокатов, Вера Орешко не задержана и продолжает осуществлять профессиональную деятельность. Адвокат находится под подпиской о невыезде.



