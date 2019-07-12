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Виноделы Грузии перекрыли трассу из-за слов главы «Рустави-2»

13.07.2019 08:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Виноделы Телави и Гурджаани собрались на трассе, чтобы провести акцию и выступить против слов генерального директора «Рустави-2» Ники Гварамия о вине, сообщает грузинское телевидение.



По их словам, Гварамия оскорбил Кахетию и грузинское вино. Участники акции перекрыли дорогу.

Напомним, генеральный директор «Рустави-2» Ника Гварамия заявил: «Черт с ним с Боржоми и с вином! Это что получается, теперь мы должны сказать, что Путин хороший, чтобы кто-то Боржоми, вино и Набеглави ввозил в Россию? Да я мочился во все три! Мне плевать! Вы конечно извините, но мы страна или какой-то торговый объект?»
 
 
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Виноделы Телави и Гурджаани собрались на трассе, чтобы провести акцию и выступить против слов генерального директора «Рустави-2» Ники Гварамия о...
 
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