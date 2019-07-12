Виноделы Грузии перекрыли трассу из-за слов главы «Рустави-2»









По их словам, Гварамия оскорбил Кахетию и грузинское вино. Участники акции перекрыли дорогу.





Напомним, генеральный директор «Рустави-2» Ника Гварамия заявил: «Черт с ним с Боржоми и с вином! Это что получается, теперь мы должны сказать, что Путин хороший, чтобы кто-то Боржоми, вино и Набеглави ввозил в Россию? Да я мочился во все три! Мне плевать! Вы конечно извините, но мы страна или какой-то торговый объект?»







