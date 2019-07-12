Белорусских коррупционеров предлагают отсортировать и профильтровать

Коррупция — это ржавчина, разъедающая экономику и общество. Но чрезмерное закручивание гаек в этом вопросе приводит к тому, что коррупционером становится и начальник, которому подчиненные подарили букетик на юбилей, и чиновник, к которому обратились с вопросом, который не входит в зону его компетенции.









В процессе работы над законопроектом о борьбе с коррупцией Генеральная прокуратура обратилась в Министерство экономики с письмом, в котором говорится о необходимости выработки взвешенного подхода «по отграничению коррупционного поведения от правомерного» в части:





сужения круга должностных лиц в отношении коррупционных преступлений. Для этого предложено выделить из круга коррупционеров — управленцев организаций частной формы собственности, при совершении ими имущественных преступлений без коррупционной составляющей. С разграничением преступлений против интересов службы и ответственности в государственном и частном секторах;

индивидуализации ответственности коррупционеров исключительно по мотивам корыстной заинтересованности, ради наживы;

исключения из составов коррупционных преступлений оценочных понятий: «иная личная заинтересованность», «карьеризм», «протекционизм», «существенный вред», «иные тяжкие последствия», и применения в качестве основного критерия и преступного последствия причиненный имущественный ущерб;

наделения правом должностных лиц ходатайствовать перед компетентными органами о принятии мер по защите прав и законных интересов граждан при поступлении этим должностным лицам обоснованных вопросов, решение которых не отнесено к их компетенции;

максимальной конкретизации положений, касающихся запрета на получение должностными лицами подарков, с уточнением оценочного понятия «в связи с исполнением служебных (трудовых) обязанностей», исключив заведомое отнесение руководителей в положение нарушителей независимо от рамок мероприятий (официальных или неофициальных). Например, подарок цветов стоимостью свыше 130 рублей от коллектива по случаю юбилея.





Письмо с грифом «Весьма срочно» направлено:

Научным организациям

Ассоциациям (союзам, объединениям)

Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь

— в том числе получили его и белорусские банки









Министерство экономики просит в возможно краткие сроки (к 12 июля 2019 г.) направить в ответ предложения по комплексному решению обозначенных инициатив с формулировками норм и их обоснованием.





— При подготовке предложений просим исходить из принципов справедливости, исключения привлечения к ответственности за коррупционные преступления руководителей при нанесении ими урона субъектам хозяйствования в ходе допущенных правонарушений и просчетов в хозяйственной деятельности, либерализации экономических отношений, недопущения сковывания деловой инициативы, способствования улучшению инвестиционного климата, — подчеркнуло Министерство экономики.



