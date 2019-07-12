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В семи зонах отдыха в Беларуси запрещено купаться
13.07.2019 09:57 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
По итогам проверок территориальные учреждения государственного санитарного надзора внесли предложения запретить купание:
– в Брестской области
– в Гродненской области
–в Минской области
Также на 40 зонах рекреации рекомендуется
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Санитарно-эпидемиологическая служба обследовала 344 зоны рекреации.
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