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В семи зонах отдыха в Беларуси запрещено купаться

13.07.2019 09:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В семи зонах отдыха в Беларуси запрещено купаться
Фото из открытых источников

По итогам проверок территориальные учреждения государственного санитарного надзора внесли предложения запретить купание:

– в Брестской области

  • пляж на р. Копанец в заливе «Ольховка» КУМПП «Столинское ЖКХ», Столинский район;
  • пляж на р. Горынь КУМПП «Столинское ЖКХ», Столинский район;
  • пляж на р. Лесная КУМПП ЖКХ «Каменецкое ЖКХ», г. Каменец;

– в Гродненской области

  • пруд по пр-ту Независимости, г. Слоним;
  • пруд по ул. Багратиона Слонимского ГУП ЖКХ, г. Слоним;

–в Минской области

  • место массового купания «Озеро Материнское», Пуховичский район;
  • место массового купания «Водоем аг. Дукора», Пуховичский район.

Также на 40 зонах рекреации рекомендуется ограничить купание для детей и взрослых или только для детей, сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. 

В семи зонах отдыха в Беларуси запрещено купаться
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Санитарно-эпидемиологическая служба обследовала 344 зоны рекреации.
 
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