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Вот оно какое, наше лето!

13.07.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вот оно какое, наше лето!

Свою любимую пору года мне нравится проводить интересно, активно и в кругу друзей. Лучшее место для этого —  физкультурно-оздоровительный лагерь Дотишской школы «Солнышко».

В этом году здесь отдыхали пятьдесят ребят от 6 до 13 лет. Мы были разделены на два отряда — «Улыбка» и «Новое поколение». Каждый день не был похож на предыдущий, потому что мы узнавали что-то новое.  Проводилось много конкурсов, игр, спортивных и творческих соревнований, экскурсий. Вместе с нами в них участвовали и воспитатели. 


Вот оно какое, наше лето!

Особенно мне понравилась экскурсия в музей Погородненского центра культуры и народного творчества. Впечатлили изделия, которые сделаны в наши дни на ткацком станке местной мастерицей. Интересной была и экскурсия на хлебопекарню в г.п. Вороново, в костел в деревне Осова.

Артем Шимелевич.

Фото из архива автора.

 
 
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Свою любимую пору года мне нравится проводить интересно, активно и в кругу друзей. Лучшее место для этого —  физкультурно-оздоровительный лагерь Дотишской школы...
 
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