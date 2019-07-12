Вот оно какое, наше лето!

Источник материала: Вороновская газета





Свою любимую пору года мне нравится проводить интересно, активно и в кругу друзей. Лучшее место для этого — физкультурно-оздоровительный лагерь Дотишской школы «Солнышко».

В этом году здесь отдыхали пятьдесят ребят от 6 до 13 лет. Мы были разделены на два отряда — «Улыбка» и «Новое поколение». Каждый день не был похож на предыдущий, потому что мы узнавали что-то новое. Проводилось много конкурсов, игр, спортивных и творческих соревнований, экскурсий. Вместе с нами в них участвовали и воспитатели.







Особенно мне понравилась экскурсия в музей Погородненского центра культуры и народного творчества. Впечатлили изделия, которые сделаны в наши дни на ткацком станке местной мастерицей. Интересной была и экскурсия на хлебопекарню в г.п. Вороново, в костел в деревне Осова.

Артем Шимелевич.

Фото из архива автора.