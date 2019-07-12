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В парк виртуальных развлечений «Телепорт» можно сходить всей семьей. Не поверите - бесплатно

13.07.2019 10:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

13 июля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить cемейный сертификат на посещение парка виртуальных развлечений «Телепорт». Счастливчикам сертификаты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 19 июля.

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Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 10 семейных сертификатов. Соответственно, победителей будет 10, они смогут взять с собой еще трех человек. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 18 июля, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 19 июля.

Пошаговая инструкция:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

В конце прошлого года в Green City в Каменной Горке открылся парк виртуальных развлечений «Телепорт», который создатели называют самым крупным в Европе: он занимает площадь почти 1400 «квадратов». Авторы проекта решили угодить сразу нескольким целевым аудиториям: семьям с детьми, подросткам, взрослым компаниям. Здесь есть место и для игр, и для общепита, и для образования. В вашем распоряжении шесть игровых зон, каждая из которых не ограничивается только VR-шлемом. Один из первых залов начинается с 18 игровых симуляторов — для полета, управления роботом, для авто- и мотогонок, картинга. Вот что там происходит — в нескольких фото.


Когда: ежедневно, 10.00 — 23.00.

Где: ТЦ Green City.

Сколько: 40 рублей, для семьи из 4 человек стоимость входного билета не будет превышать 80 рублей.

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Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

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Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на крутую выставку

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Теги: Минск
 
 
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13 июля в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить cемейный сертификат на посещение парка...
 
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