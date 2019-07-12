|
В Брестском горисполкоме состоялась рабочая встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Польше
13.07.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр
В рабочей встрече принимал участие заместитель начальника управления внешнеэкономических связей и инвестиционной деятельности Брестского облисполкома Юрий Колесов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Брестском горисполкоме состоялась рабочая встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Польше
Председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Польше...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)