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В Брестском горисполкоме состоялась рабочая встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Польше

13.07.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Польше Владимиром Чушевым. Обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества.

В Брестском горисполкоме состоялась рабочая встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Польше

В рабочей встрече принимал участие заместитель начальника управления внешнеэкономических связей и инвестиционной деятельности Брестского облисполкома Юрий Колесов.

В Брестском горисполкоме состоялась рабочая встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Польше

В Брестском горисполкоме состоялась рабочая встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Польше

 
 
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  Председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Польше...
 
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