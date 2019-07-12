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В ДТП под Барановичами пострадало двое детей. Машину вынесло на на встречку
13.07.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла днем 12 июля у деревни Конюховщина.
Фото: @chp_baranovichi
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Авария произошла днем 12 июля у деревни Конюховщина. Фото: @chp_baranovichi По предварительным данным, автомобиль Mercedes попал на водную подушку, после чего машину...
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