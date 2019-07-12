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В Брестском горисполкоме прошла встреча с делегацией из Калининграда

13.07.2019 10:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Прибалтийские гости представляли как деловые круги, так и Региональную национально-культурную автономию «Калининградское землячество белорусов».

В Брестском горисполкоме прошла встреча с делегацией из Калининграда


Оценивая эффективность сотрудничества регионов, глава города Александр Рогачук отметил: «Среди российских побратимов, наверное, самые эффективные торгово-экономические отношения у нас складываются с Калининградом. Этому способствует много факторов, в том числе и географическое положение. Такое сотрудничество является примером того, что побратимство выливается в реальное экономическое взаимодействие».

В Брестском горисполкоме прошла встреча с делегацией из Калининграда


Внешнеторговый оборот Бреста с Калининградской областью за январь-апрель этого года составил 1,6 млн.долларов США. Темп роста товарооборота 106,6% при положительном сальдо.

В Брестском горисполкоме прошла встреча с делегацией из Калининграда


Заместитель председателя Совета региональной национально-культурной автономии «Калининградское землячество белорусов» Василий Елец рассказал о структуре товаров, которые приобретаются в Брестской области, логистике поставок строительных материалов. Он также сообщил, что в его планах посещение Дрогичинского района, откуда он родом.

Директор компании ООО «Кенигсберг Трейдинг», председатель Совета региональной национально-культурной автономии «Калининградское землячество белорусов» Светлана Зезера поделилась опытом продвижения продукции «Белалко» на прибалтийских рынок.

В Брестском горисполкоме прошла встреча с делегацией из Калининграда


Неделю назад состоялся визит делегации из Бреста в Калининград, в ходе которого было подписано соглашение о намерениях между ООО «Кенигсберг трейдинг» и ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко».

Репортаж БЕЛТА о состоявшемся визите: Брест и Львов могут стать побратимами

«В этот раз мы приехали, чтобы возложить цветы в Брестской крепости и в Дрогичинском районе, почтить память героев. 75-летие освобождение Беларуси — важная дата и для белорусов, и для россиян. Каждая семья потеряла кого-то из близких в Великой Отечественной войне: мой дедушка родом из Могилевской области пропал без вести. Пока мы живы, будем помнить тех, кто погиб, чтобы мы могли жить спокойно», — отметила председатель «Калининградского землячества белорусов» Светлана Зезера.»

 
Теги: Брест
 
 
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