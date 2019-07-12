В Брестском горисполкоме прошла встреча с делегацией из Калининграда

Источник материала: Виртуальный Брест

Прибалтийские гости представляли как деловые круги, так и Региональную национально-культурную автономию «Калининградское землячество белорусов».







Оценивая эффективность сотрудничества регионов, глава города Александр Рогачук отметил: «Среди российских побратимов, наверное, самые эффективные торгово-экономические отношения у нас складываются с Калининградом. Этому способствует много факторов, в том числе и географическое положение. Такое сотрудничество является примером того, что побратимство выливается в реальное экономическое взаимодействие».







Внешнеторговый оборот Бреста с Калининградской областью за январь-апрель этого года составил 1,6 млн.долларов США. Темп роста товарооборота 106,6% при положительном сальдо.







Заместитель председателя Совета региональной национально-культурной автономии «Калининградское землячество белорусов» Василий Елец рассказал о структуре товаров, которые приобретаются в Брестской области, логистике поставок строительных материалов. Он также сообщил, что в его планах посещение Дрогичинского района, откуда он родом.



Директор компании ООО «Кенигсберг Трейдинг», председатель Совета региональной национально-культурной автономии «Калининградское землячество белорусов» Светлана Зезера поделилась опытом продвижения продукции «Белалко» на прибалтийских рынок.







Неделю назад состоялся визит делегации из Бреста в Калининград, в ходе которого было подписано соглашение о намерениях между ООО «Кенигсберг трейдинг» и ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко».



Репортаж БЕЛТА о состоявшемся визите: Брест и Львов могут стать побратимами



«В этот раз мы приехали, чтобы возложить цветы в Брестской крепости и в Дрогичинском районе, почтить память героев. 75-летие освобождение Беларуси — важная дата и для белорусов, и для россиян. Каждая семья потеряла кого-то из близких в Великой Отечественной войне: мой дедушка родом из Могилевской области пропал без вести . Пока мы живы, будем помнить тех, кто погиб, чтобы мы могли жить спокойно», — отметила председатель «Калининградского землячества белорусов» Светлана Зезера.»