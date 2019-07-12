Жительница Барановичей создает удивительные резные свечи

Источник материала: Виртуальный Брест

Еще не так давно резные свечи ручной работы в Беларуси были диковинкой, а сейчас их можно не только купить у мастеров, но и самому научиться делать. Жительница Барановичей Наталья Адамчук из обычного парафина создает произведения искусства.





По образованию Наталья педагог, также она окончила в Барановичах факультет переподготовки и повышения квалификации, получив экономическую специальность. Работала специалистом по работе с клиентами в строительной сфере. Было у женщины и свое ИП по торговле строительными материалами, но душа просила творчества, и женщине хотелось сменить сферу деятельности…

Наталья признается, что увлечения резными свечами как такового изначально не было. Однажды она увидела в интернете ролик о том, как они изготавливаются, и ей понравилось.

- На тот момент, наверное, я не придала этому значения. Это было лет шесть назад. А пустя какое-то время я снова увидела тот же ролик. Решила изучить эту тему, попробовать... Вдобавок встретила на улице женщину-цыганку, которая мне сказала: «Займитесь тем, что будет радовать людей». Всё так удачно совпало, и я поняла, что хочу этим заниматься, – поделилась воспоминаниями собеседница Zarya.by

Чтобы научиться делать резные свечи, наша героиня отправилась к мастеру в Москву. Можно было и в Минске обучиться, но стоило это дороже. На протяжении нескольких дней с утра до ночи она изучала основы, а потом уже шел процесс набивания руки. Наталья признается, что с первого раза не получится красивой свечи: никакой четкости линий, кривые срезы…

Изначально мастерица работала одна, но поняла, что изготавливать свечи и одновременно следить за заказами, заявками, приходящими в социальных сетях, очень сложно, так как приходилось постоянно отвлекаться. Поэтому взяла помощницу Нину. Сейчас напарницы работают вместе, процесс налажен до автоматизма: Нина делает заготовки, Наталья вырезает узоры, завитушки, лепестки, спирали…

Для создания своих шедевров умелицы используют пищевой парафин, стеарин, который в холодном виде придает парафину твердость, а в горячем – пластичность, свечные красители, предназначенные специально для парафина, нити для фитиля, различные инструменты для резки. Кстати, нити для фитиля Наталья Адамчук делает сама.

- Хотела уже купить готовые, но когда ты сам их плетешь, то понимаешь, что полностью в создание всей свечи вложил частичку своей души, – рассказывает мастерица.





Для изготовления резных свечей нужно в различные формы – шестигранные, восьмигранные, десятигранные и так далее – залить смесь из парафина и стеарина определенной температуры. Заготовки остывают в течение 6 – 8 часов, охлаждаются и далее происходит их «купание»: основы свечи много раз обмакиваются в парафин разных цветов. Емкости с цветным парафином находятся в частично заполненном аппарате, так называемой паровой бане.

– При этом цветной парафин должен быть разогрет до температуры примерно 74 – 76 градусов. Поочередно заготовка макается сначала в парафин, затем в воду – чтобы каждый слой затвердел. Воду я вытираю так, чтобы не оставалось капелек. Иначе, если снова погрузить заготовку в парафин, он закроет капельку и потом на срезе будет дырочка. Затем, когда окуну около 30 – 35 раз или больше, будущую свечку подвешиваю на стойку и начинаю вырезать узоры. Резьба – увлекательный и важный момент, потому что одним неверным движением можно испортить всю работу, – поясняет Наталья Адамчук. – На эту процедуру у меня есть примерно 15 – 20 минут, пока парафин не затвердел.





После того, как свечи уже вырезаны и когда они полностью остыли, их окунают в специальный свечной лак, чтобы придать блеск. Ручная роспись делается уже после нанесения лака. Наталья использует акриловую краску для стекла. Ремесленница признается, что на роспись уходит больше времени, чем на саму вырезку свечи, ведь важно проработать каждую деталь.

Резные свечи – это универсальный подарок для любого праздника. Покупают их круглый год, но в период праздников – Новый год, Пасха, 8 Марта – они особенно востребованы.

Также их используют для декора помещений. «Нашу продукцию покупают в основном женщины, но иногда заказывают и мужчины. Был случай, когда мужчина позвонил за полтора месяца до нового года и сказал: «Я хочу порадовать свою жену и свою дочь. Я сейчас оплачу заказ, а вы пришлите его к празднику». Он потом звонил и говорил, что жена с дочерью были в полном восторге», – вспоминает собеседница.





Когда начинается свадебный сезон, то свечи заказывают невесты. Родители покупают оригинальные работы на дни рождения деток или же на крестины. По словам Натальи, многие покупатели говорят, что им жалко зажигать такую красоту. Тогда мастерица предлагает сделать плавающую вставочку сверху, а сама свеча, получается, служит подсвечником.

– Бывает и такое, что люди просят повторить какую-то свечу. Зачастую мы не можем продублировать рисунок в своих работах даже по резке, не говоря уже о цветовом сочетании. Тут даже толщина слоев цветного парафина зависит от его температур: если она ниже – слои будут более толстыми, а свеча менее четкая. Поэтому чужую работу повторить точь-в-точь тяжело. Мы предупреждаем заказчика, что идентично не получится, – объясняет мастерица.

Чтобы эта хрупкая красота добралась до покупателей в целости и сохранности, свечи нужно тщательно упаковывать. Наталья Адамчук признается, что раньше были случаи, когда при транспортировке заказчикам приходили свечи не в идеальном состоянии.

- Мы без проблем переделывали. Такие моменты были поначалу, но сейчас мы уже научились хорошо упаковывать свой товар – закручиваем в поролон в несколько слоев, а затем в картонные коробки, которые вставляем в одну большую, если заказали несколько свечей. В упаковку товара, который пойдет за границу, добавляем еще и пенопласт: максимально обездвиживаем хрупкий товар, – рассказывает Наталья.





От момента заказа до момента отправки его по почте в среднем проходит неделя, в зависимости от загруженности.

Самый далекий заказ, как рассказала Наталья, ушел в Канаду, при этом посылка было 12-килограммовая. Несколько человек объединились, чтобы заказать все одной посылкой, так доставка обходится дешевле. Наталья с напарницей неделю делали для них свечи и потом переживали, чтобы всё дошло в целости и сохранности. Приходилось отправлять заказы и в Россию, Испанию, Италию, Германию… Кстати, по словам Натальи, очень много заказов было именно в Германию. Там любят это ремесло, так как львиную долю процесса изготовления таких свечей занимает ручной труд – это у них ценится.

– Знаете, в чем особенность резных свечей? Когда фитилек зажигаешь, он горит и спускается внутрь, подсвечивая все срезы, и свеча выглядит как светильник. Она прогорает внутрь, но узорная резьба снаружи сохраняет свою форму некоторое время, – говорит Наталья. – У меня нет недостатка в новых идеях, вдохновение появляется, когда я приступаю к работе. Наши свечи мы решили назвать Vacanza , потому что мы хотим дарить людям праздник.















