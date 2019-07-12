На БЖД в I полугодии оштрафовали более 4 тыс. безбилетников

За 1 полугодие 2019 года ревизоры осуществили контроль в более чем 28 500 поездах. 96% проверок пришлось на поезда городских и региональных линий экономкласса.
В результате в отношении 4195 граждан вынесены постановления о наложении административного взыскания за безбилетный проезд. 3403 человека уплатили штраф на месте.
Взыскано 89,7 тыс. рублей штрафа и тарифа.
Штраф за безбилетный проезд в поездах городских линий составляет от 0,5 до 1 базовой величины (1 б.в. – 25,5 руб.), штраф за безбилетный проезд пассажиров в поездах региональных линий — 0,7 б.в., в межрегиональных и международных линиях — 1 б.в.