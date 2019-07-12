ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На БЖД в I полугодии оштрафовали более 4 тыс. безбилетников

13.07.2019 10:22 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

На БЖД в I полугодии оштрафовали более 4 тыс. безбилетников
Фото из открытых источников

За 1 полугодие 2019 года ревизоры осуществили контроль в более чем 28 500 поездах. 96% проверок  пришлось на поезда городских и региональных линий экономкласса.

В результате в отношении 4195 граждан вынесены постановления о наложении административного взыскания за безбилетный проезд. 3403 человека уплатили штраф на месте.

Взыскано 89,7 тыс. рублей штрафа и тарифа.

Штраф за безбилетный проезд в поездах городских линий составляет от 0,5 до 1 базовой величины (1 б.в. – 25,5 руб.), штраф за безбилетный проезд пассажиров в поездах региональных линий — 0,7 б.в., в межрегиональных и международных линиях — 1 б.в. 

На БЖД в I полугодии оштрафовали более 4 тыс. безбилетников
В Польше «ради показателей» составляли фиктивные штрафы на белорусов
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О числе привлеченных к административной ответственности пассажиров сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.
 
Новости дня
Новости разные
 
Самалёт “Белавія” падчас пасадкі ў Кіеве выкаціўся з пасадачнай паласы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика