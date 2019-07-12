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Как не потеряться в лесу

13.07.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Летом и осенью, когда природа радует людей своими дарами, как это ни прискорбно, систематически поступают сообщения о заблудившихся в лесу. Чаще всего это пожилые люди. Пропадают в лесу и дети, и люди среднего возраста.

Основными причинами этого являются самоуверенность, невнимательность, незнание местности, пренебрежение советами взять с собой мобильный телефон, использовать яркую одежду.

  Если вы заблудились и не помните дороги, не паникуйте и постарайтесь проанализировать ситуацию. Вспомните хотя бы примерно, каково расстояние до ближайшего населённого пункта. Помните — в шоковом состоянии вы вряд ли сможете адекватно оценить ситуацию, а тем более — подготовить себя к ночёвке в лесу. Если есть с собой мобильник, позвоните по телефонам экстренных служб «112», «101», «102» (это можно сделать даже вне сети и при отрицательном балансе), друзьям или родным и скажите, что заблудились. Опишите, что вы видите перед собой — реку, озеро или болото, просеку или вырубку, линию электропередач или вышку. Оставайтесь на месте и вас непременно будут искать. Если телефона с собой нет, найдите речку и идите вниз по течению — это верный способ прийти к людям; отыщите в лесу дорогу и идите по ней, оставляя ориентиры или метки, по которым сможете вернуться; обратите внимание на противопожарную опашку, если таковая имеется (она идёт или вдоль дороги или от дороги к дороге), по ней вы сможете выйти к людям; слушайте шум машин, голоса людей и животных; если почувствовали запах дыма, идите против ветра к его источнику.

  Помните, что мох чаще растёт с северной стороны деревьев, муравейники более пологие к северной стороне. У сосны и берёзы на северной стороне кора обычно темнее, чем на южной. На стволах хвойных деревьев с южной стороны больше смолы. Тропа животных может вывести к воде. Это не самый надёжный метод, но не стоит пренебрегать им. Необходимо подавать сигналы бедствия. Самый эффективный из них — это костёр. Днём его можно увидеть по столбу дыма, ночью — с квадрокоптера или вертолёта. К тому же ночью костёр поможет вам согреться. Отсюда следует важное правило — отправляясь в лес, всегда берите с собой спички или зажигалку.

Леонид НОВИЦКИЙ, первый заместитель начальника Городокского РОВД.

 
 
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Летом и осенью, когда природа радует людей своими дарами, как это ни прискорбно, систематически поступают сообщения о заблудившихся в лесу. Чаще всего это...
 
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