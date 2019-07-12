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Премьер Украины поставил цель добиться роста экономики на 5-7% в год

13.07.2019 09:13 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ставит перед собой цель добиться роста экономики страны на 5-7% в год, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Моя цель - рост 5-7%. Для этого необходимо, в том числе новая система принятия решений. Нынешние 3% - это хорошее начало, и его надо продолжить", - отметил Гройсман в эфире телеканала "Украина".

Премьер-министр Украины напомнил, что, что три года назад, когда сегодняшнее правительство приступило к исполнению обязанностей, рост экономики был нулевым. Сейчас этот показатель - около 3%, что, по словам премьера, отражает рост дополнительного выработки продукции на сотни миллиардов долларов.

Гройсман также отметил, что цена газа снижается третий месяц подряд.

"Ограничение происходит с мая. В этом месяце снижение составит около 700 грн. Май, июнь, июль, надеюсь, что и в августе будет снижение. Поставленная задача - снижать цены", - рассказал Гройсман.

Глава правительства также напомнил, что кроме снижения цены на газ, персональной ответственностью руководства НАК "Нафтогаз Украины" является накопление достаточного объема газа для прохождения отопительного сезона, а также обеспечения транзита по газотранспортной системе.

 
 
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что ставит перед собой цель добиться роста экономики страны на 5-7% в год, сообщает пресс-служба Кабинета...
 
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