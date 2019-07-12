В Быховском районе Nissan попал под поезд: водитель погиб

Источник материала: Tut.by

Авария произошла 13 июля около 7.30 на 203-м километре перегона Быхов-Барсуки в районе деревни Мокрое. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Фото: пресс-служба МВД

О столкновении автомобиля с поездом сообщил дежурный станции «Быхов».

Пассажирский поезд «Могилев-Солигорск» врезался в автомобиль Nissan Almera под управлением 68-летнего жителя Быховского района. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте ДТП. В машине он находился один.

По предварительной информации, водитель иномарки выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.



Фото: пресс-служба МВД



Фото: пресс-служба МВД

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства происшествия выясняются. Железнодорожное движение восстановлено.