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В Быховском районе Nissan попал под поезд: водитель погиб

13.07.2019 10:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авария произошла 13 июля около 7.30 на 203-м километре перегона Быхов-Барсуки в районе деревни Мокрое. Об этом сообщает пресс-служба МВД.


Фото: пресс-служба МВД

О столкновении автомобиля с поездом сообщил дежурный станции «Быхов».

Пассажирский поезд «Могилев-Солигорск» врезался в автомобиль Nissan Almera под управлением 68-летнего жителя Быховского района. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте ДТП. В машине он находился один.

По предварительной информации, водитель иномарки выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.


Фото: пресс-служба МВД

Фото: пресс-служба МВД

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства происшествия выясняются. Железнодорожное движение восстановлено.

 
Теги: Могилев
 
 
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По предварительной информации, водитель иномарки выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.
 
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