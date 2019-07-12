ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер известный хоккейный вратарь, игрок сборной Беларуси и тренер Александр Шумидуб

13.07.2019 10:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Прошедшей ночью на 56-м году жизни скончался известный в прошлом голкипер, игрок национальной сборной Беларуси, а в последнее время — тренер вратарей «Гомеля» Александр Шумидуб, сообщает сайт федерации хоккея.

Как передает «Наша Нiва», Александру Николаевичу несколько дней назад стало плохо после одной из тренировок, его отвезли в больницу, где он впал в кому, а позже умер.


Фото: «Прессбол»

Александр Шумидуб был воспитанником столичной «Юности», первые шаги в профессиональном хоккее делавший в минском «Динамо».

Признавался лучшим игроком Беларуси (1991), был призером юношеского чемпионата Европы (1982), выиграл весь комплект наград внутреннего первенства, в том числе — «золото» в 1997-м, трижды становился бронзовым призером чемпионата ВЕХЛ. Играл в сборной на Олимпиаде в Нагано в 1998 году.

После окончания карьеры хоккеиста Шумидуб работал тренером вратарей. В Гомеле основал первую в стране школу голкиперов. В одноименном клубе отвечал за вратарскую линию с 2005 года.

О месте и времени начала церемонии прощания будет сообщено дополнительно.

Председатель ФХБ Геннадий Савилов:

— Сегодня у белорусского хоккея очень печальный день. Наша вратарская школа потеряла специалиста, который очень многое сделал для ее развития. Александр Николаевич принадлежит к той когорте белорусских голкиперов, которые долгое время позволяли нам не беспокоиться за последние рубежи национальной сборной.

В дальнейшем, завершив карьеру игрока, Шумидуб стал отличным тренером, продуктивно работая с новым поколением отечественных вратарей со всей страны. Приносим искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича, а также верим в то, что его дело продолжит жить.

Заместитель председателя ФХБ, генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков:

— От нас ушел большой человек и прекрасный специалист. Мне доводилось работать с Александром Николаевичем, и он немало дал мне как в том, что касается вратарской профессии, так и в личном развитии и становлении. Думаю, так могут сказать многие белорусские вратари. Сегодня очень тяжелый день для всех нас. Соболезнования родным и близким Александра Николаевича и мир его праху.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О месте и времени начала церемонии прощания будет сообщено дополнительно.
 
Новости дня
Новости разные
 
На БЖД в I полугодии оштрафовали более 4 тыс. безбилетников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика