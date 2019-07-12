Умер известный хоккейный вратарь, игрок сборной Беларуси и тренер Александр Шумидуб

Источник материала: Tut.by

Прошедшей ночью на 56-м году жизни скончался известный в прошлом голкипер, игрок национальной сборной Беларуси, а в последнее время — тренер вратарей «Гомеля» Александр Шумидуб, сообщает сайт федерации хоккея .

Как передает «Наша Нiва» , Александру Николаевичу несколько дней назад стало плохо после одной из тренировок, его отвезли в больницу, где он впал в кому, а позже умер.



Фото: «Прессбол»

Александр Шумидуб был воспитанником столичной «Юности», первые шаги в профессиональном хоккее делавший в минском «Динамо».

Признавался лучшим игроком Беларуси (1991), был призером юношеского чемпионата Европы (1982), выиграл весь комплект наград внутреннего первенства, в том числе — «золото» в 1997-м, трижды становился бронзовым призером чемпионата ВЕХЛ. Играл в сборной на Олимпиаде в Нагано в 1998 году.

После окончания карьеры хоккеиста Шумидуб работал тренером вратарей. В Гомеле основал первую в стране школу голкиперов. В одноименном клубе отвечал за вратарскую линию с 2005 года.

О месте и времени начала церемонии прощания будет сообщено дополнительно.

Председатель ФХБ Геннадий Савилов:

— Сегодня у белорусского хоккея очень печальный день. Наша вратарская школа потеряла специалиста, который очень многое сделал для ее развития. Александр Николаевич принадлежит к той когорте белорусских голкиперов, которые долгое время позволяли нам не беспокоиться за последние рубежи национальной сборной.

В дальнейшем, завершив карьеру игрока, Шумидуб стал отличным тренером, продуктивно работая с новым поколением отечественных вратарей со всей страны. Приносим искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича, а также верим в то, что его дело продолжит жить.

Заместитель председателя ФХБ, генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков:

— От нас ушел большой человек и прекрасный специалист. Мне доводилось работать с Александром Николаевичем, и он немало дал мне как в том, что касается вратарской профессии, так и в личном развитии и становлении. Думаю, так могут сказать многие белорусские вратари. Сегодня очень тяжелый день для всех нас. Соболезнования родным и близким Александра Николаевича и мир его праху.