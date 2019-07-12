Сезонные работы в Литве в этом году привлекают большим заработком

Источник материала: Tut.by

Уже проясняется тенденция сезонных работ в Литве в этом году. Молодежь и люди, меняющие работу, редко выбирают сезонную работу, поскольку все еще считают , что за нее платят немного. Однако оплата сезонного труда растет в два раза быстрее средней зарплаты в Литве.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Литва входит в топ-3 стран, в которы белорусы чаще всего отправляются на заработки. За пределами страны белорусы по-прежнему чаще всего находят работу в России. В первом квартале этого года российский рынок труда принял, по данным МВД нашей страны, 932 человека (годом ранее — 1030). На втором месте по числу белорусских трудовых мигрантов находится Польша (527 человек против 686 в 2018-м), а на третьем — Литва (410 против 308). В статистике МВД учитываются те, кто выехал за границу на работу по подписанным договорам и контрактам через уполномоченные на трудоустройство за рубежом организации. Те, кто самостоятельно уехал, не зафиксированы в статистике. Поэтому данные стран, в которые уезжают на заработки, отличаются в большую сторону по числу трудовых мигрантов из Беларуси.

Особенно много вакансий предлагается в секторе услуг. Особенно много подобных работ предлагают на литовском взморье, куда приезжают на отдых не только жители Литвы, но и иностранцы. «Летом немало работы появляется и в регионах — в сельскохозяйственных компаниях надо сажать и присматривать за растениями, убирать урожай. Обычно это простая работа, которой легко научиться, поэтому она не требует особой квалификации», — рассказал глава агентства по трудоустройству BIURO Валдас Страздас.

«Люди, которые ищут работу, отдают предпочтение постоянному месту работы, сезонные работы обычно выбирают студенты и школьники во время каникул. Летом работников ищу в сфере услуг, проживания, общепита, торговли, ищут кассиров, работников в зале, продавцов мороженого, сувениров, работников пунктов проката велосипедов, барменов, официантов, поваров. Молодежь идет на такие работы, поскольку там гибкий график, можно получать чаевые, практиковаться в иностранных языках», — сказал представитель Службы занятости Лигита Валалите.

В этом году зарплаты сезонных работников растут в два раза быстрее, чем средние зарплаты в Литве. «По сравнению с прошлым годом, зарплаты за сезонные работы на 10−15% больше, а средняя зарплата в стране увеличилась на 7−8%. Важно отметить, что если работник нужен прямо с завтрашнего дня, то ему могут предложить и в два раза большую зарплату. Кроме того, к зарплате таким людям предлагают, например, жилье или бесплатное питание», — сказал Страздас.

Сезонные работы сейчас в самом разгаре. Они длятся до октября. А для хороших работников сезонные работы часто становятся постоянной работой. Больше всего работ предлагают в трех крупных городах Литвы. «В Клайпеде меньше всего людей, которые хотят работать. Мы призываем молодежь и тех, кто ищет работу, воспользоваться возможностью и поработать на сезонных работах. Возможностей много», — сказал Страздас. Он заметил, что работники на сезонных работах хотели бы получать от 555 до 1000 евро.