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Белорусские синоптики рассказали, какая будет погода в ближайшие дни
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На выходных и на следующей неделе в Беларуси сохранится прохладная и дождливая погода.
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Ночью и утром местами может быть слабый туман. Ветер умеренный 3-8 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Ночью столбик термометра покажет +6… +12°С. Днём в республике ожидается +20… +23°C, на северо-восточных территориях будет прохладнее – +17… +19°C.
В воскресенье и понедельник тоже будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, днём местами возможны грозы. Ночью и утром прогнозируется слабый туман.
14 июля ветер будет неустойчивый, при грозах порывистый. Ночью столбик термометра опустится до +7... +14°С, днём – поднимется до +16... +22°С.
15 июля ветер северный и северо-восточный умеренный, при грозах – порывистый. В тёмное время суток воздух остынет до +7... +14°С, днём – нагреется до +17… +23°С.
Во вторник, в среду и в четверг по стране пройдут кратковременные дожди, днём возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман.
Ночью 16 июля в Беларуси воздух охладится до +7... +14°С, днём – нагреется до +18… +25°С.
17 и 18 июля ночью столбик термометра будет показывать +7... +14°С, днём – +16… +23°С.
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Новости Беларуси. На выходных и на следующей неделе в Беларуси сохранится прохладная и дождливая погода. По информации Белгидромета, 13 июля будет облачно с...
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