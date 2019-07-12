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Белорусские синоптики рассказали, какая будет погода в ближайшие дни

13.07.2019 09:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На выходных и на следующей неделе в Беларуси сохранится прохладная и дождливая погода.

По информации Белгидромета, 13 июля будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днём на большей части страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В Витебской и Могилёвской областях вероятность осадков не превышает 5-10%.

Ночью и утром местами может быть слабый туман. Ветер умеренный 3-8 м/с, возможны порывы до 14 м/с. Ночью столбик термометра покажет +6… +12°С. Днём в республике ожидается +20… +23°C, на северо-восточных территориях будет прохладнее – +17… +19°C.

В воскресенье и понедельник тоже будет облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, днём местами возможны грозы. Ночью и утром прогнозируется слабый туман.

14 июля ветер будет неустойчивый, при грозах порывистый. Ночью столбик термометра опустится до +7... +14°С, днём – поднимется до +16... +22°С.

15 июля ветер северный и северо-восточный умеренный, при грозах – порывистый. В тёмное время суток воздух остынет до +7... +14°С, днём – нагреется до +17… +23°С.

Во вторник, в среду и в четверг по стране пройдут кратковременные дожди, днём возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман.

Ночью 16 июля в Беларуси воздух охладится до +7... +14°С, днём – нагреется до +18… +25°С.

17 и 18 июля ночью столбик термометра будет показывать +7... +14°С, днём – +16… +23°С.

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Новости Беларуси. На выходных и на следующей неделе в Беларуси сохранится прохладная и дождливая погода. По информации Белгидромета, 13 июля будет облачно с...
 
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