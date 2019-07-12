Задумываться о татуировке начала в 15 лет

Источник материала: Газета Авангард

Несмотря на разговоры о нашей толерантности, почему-то во многих компаниях по-прежнему не берут на работу людей с татуировками, пирсингом и вызывающего цвета волосами? Да и прохожие на улице зачастую неодобрительно смотрят и тыкают пальцами. Неужели внешность способна сделать из профессионала никчемного работника или плохого человека? Давайте разберемся.



Я сама часто сталкиваюсь с неодобрительными взглядами людей, которые устремлены на мою руку. Хотя я не выгляжу вызывающе, не ношу короткие юбки и не бреюсь наголо. Одна маленькая татуировка в дополнение к моему образу и мироощущению – все, что может выделить меня среди окружающих.

Не скажу, что я человек решительный, но все же что-то бунтарское во мне есть. Мне 19, я студентка престижного в Беларуси ВУЗа. Почему бы и нет? Задумываться о татуировке начала лет в 15. Просто хотелось оставить на теле что-то красивое. Позже пришли и мысли о том, что нельзя в этой жизни ничего делать без смысла. Начала обдумывать, зачем мне это нужно, какие последствия меня будут ждать. В итоге решилась. Разобралась и поняла, что эта тату – еще один шаг к лучшей копии себя.

В университете отнеслись спокойно. Мой факультет сам по себе творческий. Есть экземпляры и поинтереснее. Разве что смотрели с неожиданностью, ведь «тихая и спокойная девочка вдруг делает татуировку». Позже столкнулась с проблемой поиска работы. Большинство компаний, связанных с общественным питанием, были категорически против людей с татуировками среди своего персонала. Не влиял ни опыт работы, ни особые навыки. Люди принципиально отказывались от работников из-за своих предубеждений.

Для меня сложно понять, что именно в татуировках, пирсингах или разноцветных волосах может быть плохого? Я бы сравнила это с людьми, у которых работающая рука – левая. Они считаются необычными, на них обращают внимание, но относятся так же, как и ко всем остальным людям.

В некоторых странах существует правило, которое запрещает выставлять татуировки и пирсинг на показ в рабочее время. Да, очевидно, что не каждому человеку нравится вид, например, зататуированного человека. Тем более что в настоящее время татуировки принято считать дурным знаком, либо у человека криминальное прошлое, либо он вырос в несостоятельной семье и др. Но на самом же деле ни один из этих способов самовыражения не меняет личность как таковую.

У каждого человека есть какой-либо талисман или вещь, которые приносят им удачу, наделяют в нужное время определенными качествами. Таким же образом работают и татуировки, и пирсинг. Они дают человеку то, в чем он нуждается: уверенность, силу, любовь к самому себе.

Можно ли их считать ужасными? Да. Как и картины Малевича, как и творчество Шопена, как открытия Галилея. Мы все имеем право на мнение, как и имеем право его высказывать. Но мы не имеем права осуждать или оскорблять человека за его ценности и интересы, даже если они противоречат нашим собственным. Мы должны в любой ситуации оставаться людьми. А вы так не считаете?

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Алина ЮРИНСКАЯ

Фото Ирины Палубец