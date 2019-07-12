ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задумываться о татуировке начала в 15 лет

13.07.2019 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Несмотря на разговоры о нашей толерантности, почему-то во многих компаниях по-прежнему не берут на работу людей с татуировками, пирсингом и вызывающего цвета волосами? Да и прохожие на улице зачастую неодобрительно смотрят и тыкают пальцами. Неужели внешность способна сделать из профессионала никчемного работника или плохого человека? Давайте разберемся.

Задумываться о татуировке начала в 15 лет
Я сама часто сталкиваюсь с неодобрительными взглядами людей, которые устремлены на мою руку. Хотя я не выгляжу вызывающе, не ношу короткие юбки и не бреюсь наголо. Одна маленькая татуировка в дополнение к моему образу и мироощущению – все, что может выделить меня среди окружающих.
Не скажу, что я человек решительный, но все же что-то бунтарское во мне есть. Мне 19, я студентка престижного в Беларуси ВУЗа. Почему бы и нет? Задумываться о татуировке начала лет в 15. Просто хотелось оставить на теле что-то красивое. Позже пришли и мысли о том, что нельзя в этой жизни ничего делать без смысла. Начала обдумывать, зачем мне это нужно, какие последствия меня будут ждать. В итоге решилась. Разобралась и поняла, что эта тату – еще один шаг к лучшей копии себя.
В университете отнеслись спокойно. Мой факультет сам по себе творческий. Есть экземпляры и поинтереснее. Разве что смотрели с неожиданностью, ведь «тихая и спокойная девочка вдруг делает татуировку». Позже столкнулась с проблемой поиска работы. Большинство компаний, связанных с общественным питанием, были категорически против людей с татуировками среди своего персонала. Не влиял ни опыт работы, ни особые навыки. Люди принципиально отказывались от работников из-за своих предубеждений.
Для меня сложно понять, что именно в татуировках, пирсингах или разноцветных волосах может быть плохого? Я бы сравнила это с людьми, у которых работающая рука – левая. Они считаются необычными, на них обращают внимание, но относятся так же, как и ко всем остальным людям.
В некоторых странах существует правило, которое запрещает выставлять татуировки и пирсинг на показ в рабочее время. Да, очевидно, что не каждому человеку нравится вид, например, зататуированного человека. Тем более что в настоящее время татуировки принято считать дурным знаком, либо у человека криминальное прошлое, либо он вырос в несостоятельной семье и др. Но на самом же деле ни один из этих способов самовыражения не меняет личность как таковую.
У каждого человека есть какой-либо талисман или вещь, которые приносят им удачу, наделяют в нужное время определенными качествами. Таким же образом работают и татуировки, и пирсинг. Они дают человеку то, в чем он нуждается: уверенность, силу, любовь к самому себе.
Можно ли их считать ужасными? Да. Как и картины Малевича, как и творчество Шопена, как открытия Галилея. Мы все имеем право на мнение, как и имеем право его высказывать. Но мы не имеем права осуждать или оскорблять человека за его ценности и интересы, даже если они противоречат нашим собственным. Мы должны в любой ситуации оставаться людьми. А вы так не считаете?
Пишите свое мнение под пос-том с этой статьей в нашей группе «ВКонтакте» https://vk.com/budaavangard
Алина ЮРИНСКАЯ
Фото Ирины Палубец

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на разговоры о нашей толерантности, почему-то во многих компаниях по-прежнему не берут на работу людей с татуировками, пирсингом и вызывающего...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Лишать прав пожизненно… Возможно, к этому придем». Как ужесточат наказание для пьяных водителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика