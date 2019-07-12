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СМИ: в США одобрили штраф для Facebook в 5 млрд долларов. Это рекорд

13.07.2019 11:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американский регулятор одобрил рекордный штраф в размере 5 млрд долларов для компании Facebook в рамках дела Cambridge Analytica, по которому расследуются нарушения при передаче конфиденциальности данных, сообщают американские СМИ.


AFP

Федеральная торговая комиссия США оценивала сведения в том, что британская консалтинговая компания Cambridge Analytica с нарушением правил получила данные о 87 млн пользователей социальной сети, пишет Русская служба новостей Би-би-си.

В Facebook и Федеральной торговой комиссии Би-би-си сообщили, что у них нет комментариев по этому поводу.

Как пишет газета The Wall Street Journal, на этой неделе соглашение одобрили трое из пяти членов комиссии. Минюст США должен принять окончательное решение. Сколько времени для этого потребуется, пока не ясно.

Федеральная торговая комиссия начала расследование в отношении Facebook в марте прошлого года. Она должна была выяснить, нарушила ли компания обязательства по защите и хранению личных данных, после того как Cambridge Analytica получила доступ к данным десятков миллионов пользователей соцсети.
Компанию Cambridge Analytica обвиняют в ненадлежащем использовании персональной информации в интересах своих клиентов из политических кругов. Глава Facebook Марк Цукерберг в марте 2018 года признал, что соцсеть допустила несколько ошибок, которые в результате привели к тому, что личные данные миллионов пользователей были использованы политтехнологами.


О том, что Федеральная торговая комиссия США на этой неделе утвердила соглашение с Facebook на сумму около 5 млрд долларов, также сообщает источник агентства Рейтер. На новостях о сделки акции Facebook подскочили на 1,8%.

Несколько влиятельных законодателей-демократов осудили это решение.

Сумма соответствует оценкам Facebook, ранее в этом году компания заявила, что ожидает штраф до 5 млрд долларов.
Если информация подтвердится, это будет самый большой штраф, когда-либо выплаченный технологической компанией Федеральной торговой комиссии США.

В апреле прошлого года компания Facebook сообщила, что Cambridge Analytica, занимающаяся продвижением направленной политической рекламы, получила доступ к данным почти 87 млн пользователей ее соцсети (в основном американцев).

Cambridge Analytica - лондонская компания, предоставляющая политические консалтинговые услуги. Компанию заподозрили в использовании личных данных десятков миллионов пользователей "Фейсбука" для того, чтобы повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году.
 
Теги: Новости
 
 
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