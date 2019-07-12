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Какие картины нравятся Лукашенко

13.07.2019 11:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время открытия «Славянского базара» беларусы узнали, что Александр Лукашенко, как великие люди, хотел бы понимать работу Малевича «Черный квадрат».

Какие картины нравятся Лукашенко
Источник: president.gov.by
 Хоть президент и редко рассказывает о своих вкусах в живописи, TUT.by разобрался, какие картины Лукашенко одобряет.

В 2016 году Лукашенко посетил рождественское богослужение в минском Свято-Духовом кафедральном соборе и подарил митрополиту Павлу картину «Вифлеемская звезда».

В то же году президент приехал в Москву. Там он встретился с Владимиром Путиным и поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 70-летием, передав ему картину, на которой изображен Свято-Никольский гарнизонный собор в Бресте. Этот момент, к сожалению, не сфотографировали.

В 2017 году Лукашенко провел переговоры с принцем Абу-Даби, шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. Он подарил ему картина с соколом.


Источник: пресс-служба президента

В том же году президент прилете в ОАЭ. Местному чиновнику он отдал картину из янтаря – ее создали на основе произведения Шишкина. Автор работы Вероника Бижако позже уточнила, что, скорее всего, ее купили за 300 рублей.

В 2018-м президенты Лукашенко и Путин встретились в Минске. Лукашенко презентовал Путину картину с изображением Санкт-Петербурга – города, где и родился президент России. Примерная стоимость − 1200-1900 рублей. Прежде, чем выбрать именно ее, подарок искали три недели.


Василий Пешкун, «Февральское небо»

В 2019 году, когда президент прибыл в Пекин, председателю КНР Си Цзиньпину он подарил картину с местом в деревне, где Си Цзиньпину прожил несколько лет. 

В мае того же года Лукашенко подарил новому лидеру Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву факсимильную копию карты мира 1520 года, когда казахское ханство достигло наивысшего расцвета.

В сентябре 2018 года уже самому президенту подарили картину космонавта Алексея Леонова. Вероятно, это также повлияло на его видение.


Источник: president.gov.by

В июне 2019 года Минск навещал президент Таджикистана Эмомали Рахмон и подарил Лукашенко работу на холсте с Дворцом Навруз – одним из восьми чудес Шанхайской организации сотрудничества.

В 2014 году президента Туркменистана подарил нашему президенту картину, которую вывесили во Дворце независимости.

В 2016 году подобные подарки объединили общей выставкой во Дворце. 


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.by


Эту картину Лукашенко вручили работники Оршанского льнокомбината в 2014-м:
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.by

Есть подарки и не от работников, а просто от горожан. Среди картин, в частности, выставлена панорама Верхнего города. Это, как гласит табличка, «подарок президенту от жителей столицы. 2013 год».


Самые яркие картины, конечно, из Южной Америки. Одна, например, от вице-президента Эквадора Хорхе Гласа Эспинели, была вручена Александру Лукашенко шесть лет назад.


В похожем стиле выполнена и картина, которую преподнес Лукашенко чуть ранее президент Эквадора Рафаэль Корреа.


Со времен белорусско-венесуэльской дружбы в Минске есть сквер имени Симона Боливара — национального героя Венесуэлы. А во Дворце Независимости выставлен его потрет. Это подарок президента страны Николаса Мадуро.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY


Есть и картина художника Никаса Сафронова.


Суммируем: президент Беларуси выбирает те картины, которые вызывают положительные эмоции у собеседника. Он обращает внимание на работы или изображения с четким сюжетом, которые не требуют комментария искусствоведа и будут понятны их новым владельцам. Судя по всему, главы других государств и простые люди стараются дарить Александру Лукашенко аналогичные картины.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Во время открытия «Славянского базара» беларусы узнали, что Александр Лукашенко, как великие люди, хотел бы понимать работу Малевича «Черный квадрат».
 
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