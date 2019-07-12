Какие картины нравятся Лукашенко

разобрался , какие картины Лукашенко одобряет. Хоть президент и редко рассказывает о своих вкусах в живописи, TUT.by, какие картины Лукашенко одобряет.





В 2016 году Лукашенко посетил рождественское богослужение в минском Свято-Духовом кафедральном соборе и подарил митрополиту Павлу картину «Вифлеемская звезда».





В то же году президент приехал в Москву. Там он встретился с Владимиром Путиным и поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 70-летием, передав ему картину, на которой изображен Свято-Никольский гарнизонный собор в Бресте . Этот момент, к сожалению, не сфотографировали.





В 2017 году Лукашенко провел переговоры с принцем Абу-Даби, шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. Он подарил ему картина с соколом.









Источник: пресс-служба президента





В том же году президент прилете в ОАЭ. Местному чиновнику он отдал картину из янтаря – ее создали на основе произведения Шишкина. Автор работы Вероника Бижако позже уточнила, что, скорее всего, ее купили за 300 рублей.





В 2018-м президенты Лукашенко и Путин встретились в Минске. Лукашенко презентовал Путину картину с изображением Санкт-Петербурга – города, где и родился президент России. Примерная стоимость − 1200-1900 рублей. Прежде, чем выбрать именно ее, подарок искали три недели.









Василий Пешкун, «Февральское небо»





В 2019 году, когда президент прибыл в Пекин, председателю КНР Си Цзиньпину он подарил картину с местом в деревне, где Си Цзиньпину прожил несколько лет.





В мае того же года Лукашенко подарил новому лидеру Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву факсимильную копию карты мира 1520 года, когда казахское ханство достигло наивысшего расцвета.





В сентябре 2018 года уже самому президенту подарили картину космонавта Алексея Леонова. Вероятно, это также повлияло на его видение.









Источник: president.gov.by





В июне 2019 года Минск навещал президент Таджикистана Эмомали Рахмон и подарил Лукашенко работу на холсте с Дворцом Навруз – одним из восьми чудес Шанхайской организации сотрудничества.





В 2014 году президента Туркменистана подарил нашему президенту картину, которую вывесили во Дворце независимости.





В 2016 году подобные подарки объединили общей выставкой во Дворце.









Фото: Дмитрий Брушко, TUT.by









Эту картину Лукашенко вручили работники Оршанского льнокомбината в 2014-м:

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.by





Есть подарки и не от работников, а просто от горожан. Среди картин, в частности, выставлена панорама Верхнего города. Это, как гласит табличка, «подарок президенту от жителей столицы. 2013 год».

Самые яркие картины, конечно, из Южной Америки. Одна, например, от вице-президента Эквадора Хорхе Гласа Эспинели, была вручена Александру Лукашенко шесть лет назад.

В похожем стиле выполнена и картина, которую преподнес Лукашенко чуть ранее президент Эквадора Рафаэль Корреа.

Со времен белорусско-венесуэльской дружбы в Минске есть сквер имени Симона Боливара — национального героя Венесуэлы. А во Дворце Независимости выставлен его потрет. Это подарок президента страны Николаса Мадуро.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Есть и картина художника Никаса Сафронова.

Суммируем: президент Беларуси выбирает те картины, которые вызывают положительные эмоции у собеседника. Он обращает внимание на работы или изображения с четким сюжетом, которые не требуют комментария искусствоведа и будут понятны их новым владельцам. Судя по всему, главы других государств и простые люди стараются дарить Александру Лукашенко аналогичные картины.



