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Российский боец MMA покалечил топором спарринг-партнера
Источник материала: Партизан
Боец MMA Максим Новоселов покалечил Андрея Князева, который был его спарринг-партнером на одной из тренировок, сообщает Daily Mail.
Бои MMA всегда захватывающее зрелище. Фото: FOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058spor/GLOBAL LOOK PRESS
Обычная тренировка обернулась кровопролитием.
По информации СМИ, Новоселов взял на тренировку топор, который ранее ему вручили в качестве подарка. Во время спарринга Князев вооружился щитом. В один момент Новоселов сильно ударил по щиту, сокрушил его и рассек до крови руку спарринг-партнера, пишет
"Мы хотели сделать что-то особенное, но не вышло, - прокомментировал ситуацию Князев. - Я попал в больницу, мне наложили два шва. Сейчас у меня красуется шрам".
Добавим, что боец MMA Максим Новоселов провел 11 поединков. Одержал восемь побед, потерпел два поражения и один бой свел вничью.
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Боец MMA Максим Новоселов покалечил Андрея Князева, который был его спарринг-партнером на одной из тренировок, сообщает Daily Mail.
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