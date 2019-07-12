Российский боец MMA покалечил топором спарринг-партнера





Бои MMA всегда захватывающее зрелище. Фото: FOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058spor/GLOBAL LOOK PRESS





Обычная тренировка обернулась кровопролитием.





eg.ru По информации СМИ, Новоселов взял на тренировку топор, который ранее ему вручили в качестве подарка. Во время спарринга Князев вооружился щитом. В один момент Новоселов сильно ударил по щиту, сокрушил его и рассек до крови руку спарринг-партнера, пишет

"Мы хотели сделать что-то особенное, но не вышло, - прокомментировал ситуацию Князев. - Я попал в больницу, мне наложили два шва. Сейчас у меня красуется шрам".





Добавим, что боец MMA Максим Новоселов провел 11 поединков. Одержал восемь побед, потерпел два поражения и один бой свел вничью.



