﻿ Российский боец MMA покалечил топором спарринг-партнера. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российский боец MMA покалечил топором спарринг-партнера

13.07.2019 10:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Боец MMA Максим Новоселов покалечил Андрея Князева, который был его спарринг-партнером на одной из тренировок, сообщает Daily Mail.


Бои MMA всегда захватывающее зрелище. Фото: FOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058spor/GLOBAL LOOK PRESS

Обычная тренировка обернулась кровопролитием.

По информации СМИ, Новоселов взял на тренировку топор, который ранее ему вручили в качестве подарка. Во время спарринга Князев вооружился щитом. В один момент Новоселов сильно ударил по щиту, сокрушил его и рассек до крови руку спарринг-партнера, пишет eg.ru
"Мы хотели сделать что-то особенное, но не вышло, - прокомментировал ситуацию Князев. - Я попал в больницу, мне наложили два шва. Сейчас у меня красуется шрам".

Добавим, что боец MMA Максим Новоселов провел 11 поединков. Одержал восемь побед, потерпел два поражения и один бой свел вничью.
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Боец MMA Максим Новоселов покалечил Андрея Князева, который был его спарринг-партнером на одной из тренировок, сообщает Daily Mail.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жительница Барановичей создает удивительные резные свечи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • бейсболка мужская зимняя вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика