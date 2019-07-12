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Россельхознадзор проверит белорусских производителей яблок

13.07.2019 10:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представители Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) с 15 по 20 июля 2019 г будут оценивать производственные мощности белорусских предприятий по выращиванию яблок, говорится в сообщении ведомства.

Как сообщается, договоренность об этом достигнута 12 июля в ходе переговоров Россельхознадзора с ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Республики Беларусь, которые проводились по вопросу возможности снятия временных ограничений на поставки яблок из Беларуси.

«Должностные лица Россельхознадзора в период с 15 по 20 июля 2019 г посетят Республику Беларусь с целью оценки производственных мощностей на предприятиях по выращиванию яблок, обеспечения прослеживаемости указанной продукции при поставках в Российскую Федерацию, а также для ознакомления с системой фитосанитарной сертификации яблок», — сообщается в пресс-релизе.

Как сообщалось ранее, Россельхознадзор с 12 апреля запретил ввоз в Россию яблок и груш из Беларуси. Ведомство объяснило свое решение тем, что из Беларуси продолжает поступать плодоовощная продукция с неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными сертификатами.
 
 
 
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Представители Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) с 15 по 20 июля 2019 г будут оценивать производственные мощности...
 
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