Россельхознадзор проверит белорусских производителей яблок

Как сообщается, договоренность об этом достигнута 12 июля в ходе переговоров Россельхознадзора с ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Республики Беларусь, которые проводились по вопросу возможности снятия временных ограничений на поставки яблок из Беларуси.





«Должностные лица Россельхознадзора в период с 15 по 20 июля 2019 г посетят Республику Беларусь с целью оценки производственных мощностей на предприятиях по выращиванию яблок, обеспечения прослеживаемости указанной продукции при поставках в Российскую Федерацию, а также для ознакомления с системой фитосанитарной сертификации яблок», — сообщается в пресс-релизе.





Как сообщалось ранее, Россельхознадзор с 12 апреля запретил ввоз в Россию яблок и груш из Беларуси. Ведомство объяснило свое решение тем, что из Беларуси продолжает поступать плодоовощная продукция с неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными сертификатами.



