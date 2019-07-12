"Он вел себя словно родственник Лукашенко". Что известно о задержанном зампреде Дзержинского райсполкома

В Следственном комитете подтвердили задержание заместителя председателя Дзержинского райисполкома по строительству и ЖКХ Николая Жибуля. Его обвиняют во взяточничестве.





Руководитель подозревается в том, что систематически принимал незаконные вознаграждения от представителя коммерческой организации за лоббирование его интересов. Среди прочего в качестве взяток указываются швейцарские часы и музыкальный инструмент валторна.





объясняет, почему мало кто из жителей Дзержинска теперь сочувствует Николаю Жибулю. UDF.BYпочему мало кто из жителей Дзержинска теперь сочувствует Николаю Жибулю.

При нем в ЖКХ была куча проблем, а ошибки он не признавал

В должности заместителя председателя Дзержинского райисполкома Жибуль работает пару лет, до этого он возглавлял местное ЖКХ. Но и раньше, и теперь многие недовольны его работой. Проблемы по линии ЖКХ тем более бросаются в глаза, что Дзержинск и Фаниполь имеют статус городов-спутников.





Например, микрорайон Макавчицы Дзержинска регулярно затапливало – образовывались глубокие лужи. Местные жители говорили, что они едва ли не плавали. В Фаниполе летом почти месяц могло не быть горячей воды.









При этом в районе не могут вспомнить, когда бы Николай Жибуль признавал ошибки и недоработки.





Когда жители деревни Шатилы пожаловались на ужасное состояние дороги, представители нескольких организаций выехали на место, чтобы выяснить, как исправить ситуацию. Несмотря на то, что дорога была принята на баланс «Дзержинского ЖКХ» и гарантийный срок эксплуатации объекта истек, с учетом позиции зампреда райисполкома Жибуля было решено, что ремонтом займется подрядчик. Хотя там утверждали, что это коммунальщики неправильно грейдируют дорогу.









Фото: dzr.by





Однажды на вопрос районки «Как относитесь к критике?» Жибуль ответил в том духе, что зачастую жители сами виноваты в возникающих проблемах. И призвал их относиться с уважением к деятельности службы ЖКХ.

Хамил и мог ответить нецензурно

Пару лет назад СМИ опубликовали рассказ матери, которая пожаловалась на то, что ее ребенок мерзнет в группе ГУО «Дошкольный центр развития ребенка г. Фаниполя». Заболевшая дочка говорила, что ей было холодно спать и ходить в туалет в саду. Когда мать обратилась к гендирек ру «Дзержинского ЖКХ» Николаю Жибулю с вопросом, почему отключили отопление, тот, по ее словам, ответил: «Отопление в вашем детском саду не включим, не ждите!»





"Он вел себя словно родственник Лукашенко". Что известно о задержанном зампреде Дзержинского райсполкома





Другой житель Фаниполя рассказал UDF.BY, что Жибуль, будучи в должности запреда райисполкома, общался с ним по телефону с употреблением нецензурных слов.





«Когда я дозвонился к нему и рассказал о необходимости устранения проблемы, он резко и с матом ответил, что я должен понимать, что общаюсь с самим заместителем председателя райисполкома. Вообще удивительно, что, несмотря на многие претензии людей по работе ЖКХ, он продолжал оставаться на высоком посту. Игнорировал жалобы и вел себя словно родственник Лукашенко – мол, ему за это ничего не будет. Впрочем, такое впечатление сложилось и о работе всей верхушки райисполкома», – утверждает житель Фаниполя.

Игнорировал журналистов

Николай Жибуль резко реагировал на вопросы журналистов как независимых, так и государственных СМИ. Когда корреспондент Naviny.by попытался взять у него комментарий по поводу возможного выселения из общежития в Дзержинске нескольких десятков принципиальных жильцов, чиновник заявил:





«Я с журналистами не общаюсь принципиально».





Тогда же стало известно, что прокуратура потребовала от Дзержинского ЖКХ надлежащим образом рассмотреть коллективное обращение жильцов общежития.









Телеканал СТВ рассказал, как в Фаниполе работники ЖКХ сбивают с деревьев гнезда грачей с птенцами – несмотря на возмущение жильцов соседних домов. Журналисты сообщили в сюжете, что для того, чтобы получить короткий комментарий Николай Жибуля, они потратили полдня.





Чиновник перед камерой не появился, заявив по телефону: «Да, мы срезали деревья. Убирали гнезда для того, чтобы в паке в Дзержинске они, извините, не гадили людям. Везде цивилизованные люди это делают».





Сообщалось, что работникам ЖКХ за варварские действия грозит штраф.



