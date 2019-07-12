«Давай, закурим, товарищ, по одной» - уже не получится. Где можно курить и где – нельзя

neg.by предлагает задуматься. Сегодня публикации на вакациях мы хотим посвятить неожиданной теме – жизнь без табака. Курить или проще бросить? –предлагает задуматься.





ЗОЖ – это бренд, проводить свободное время на пробежке и не курить – это тренды сегодняшнего дня. Задача снизить к концу года на четверть уровень потребления табака в нашем обществе – это новая государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь».









Перед уходом на летние каникулы законодатель порадовал целым рядом нормативных актов, посвященных борьбе с курением и табаком. Запрет на курение во вспомогательных помещениях жилых домов, лифтах, в автомобилях, перевозящих детей до 14 лет, на детских площадках, на рабочих местах, территориях и помещениях спортивно-оздоровительных лагерей, учреждений образования, в подземных переходах, на остановочных пунктах и посадочных площадках – вот неполный перечень ожидаемых нововведений.





Пока вы нервно курите, мы расскажем вам о том, что случится после того, как в конце июля вступит в силу Декрет от 24.01.2019 № 2 «Об изменении декретов Президента Республики Беларусь» (далее – Декрет № 2) и утвержденное им Положение о государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий, производства, оборота и использования электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака (далее – Положение).

Итак, с чем мы проснемся утром 27 июля 2019

Для начала определим путем системного толкования норм права, что же такое курение с точки зрения нового законодательства.





Курение – это:

потребление табачных изделий,

использование электронных систем курения,

использование систем для потребления табака (кальян и т.п.)









Справочно:





►курительное табачное изделие (абз. 7 п. 37 Положения) – это табачное изделие, предназначенное для курения (сигарета, сигара, сигарилла (сигарита), папироса, табак для кальяна, табак трубочный и курительный, махорка-крупка курительная и другое);





►система для потребления табака (абз. 15 п. 37 Положения) – это устройство, используемое для нагревания табака и (или) иного воздействия на табак без его горения или тления для образования аэрозоля;





►табачное изделие (абз. 17 п. 37 Положения) – это продукт, полностью или частично изготовленный из табачного сырья таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья, иных способов потребления, упакованный в потребительскую упаковку для розничной торговли;





►электронная система курения (абз. 21 п. 37 Положения) – это электронное устройство, используемое для преобразования путем нагревания жидкости для электронных систем курения в аэрозоль.





Запрещенные места перечислены в Положении о государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий, утв. Декретом от 17.12.2002 № 28 (п. 38) и в Декрете № 2.





Запрещается курение (потребление) табачных изделий:

►в учреждениях (организациях) здравоохранения, культуры, образования, спорта, на объектах торговли и бытового обслуживания населения;





►на объектах общественного питания, кроме объектов, реализующих табачные изделия и имеющих предназначенные для обслуживания граждан (потребителей) помещения с действующей системой вентиляции;





►в помещениях органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, организаций;





►на всех видах вокзалов, в аэропортах, подземных переходах, на станциях метрополитена;





►во всех видах общественного транспорта, вагонах поездов, на судах, в самолетах, за исключением поездов дальнего следования, пассажирских судов и самолетов, в которых предусмотрены места, специально предназначенные для курения.





►в лифтах и вспомогательных помещениях многоквартирных жилых домов, общежитий;





►курение на детской площадке – раньше было на совести курильщиков, теперь ответить придется рублем;





►на рабочих местах, организованных в помещениях;





►на территориях и в помещениях, занимаемых спортивно-оздоровительными и иными лагерями;





►в помещениях и на территориях, занимаемых учреждениями образования, организациями, реализующими образовательные программы послевузовского образования;





►в подземных переходах, на станциях метрополитена;





►на остановочных пунктах на маршрутах автомобильных перевозок пассажиров и перевозок пассажиров городским электрическим транспортом, посадочных площадках, используемых для посадки и высадки пассажиров;





►во всех видах транспорта общего пользования;





►курение в пассажирских поездах всех сообщений (прежними правилами было разрешено курить в поездах дальнего следования, в которых предусмотрены места, специально предназначенные для курения)









►в автомобилях, если в них присутствуют дети в возрасте до 14 лет.









Можно курить в специально созданных (отведенных) местах:

►в торговых объектах и объектах бытового обслуживания населения, торговых центрах и на рынках;





►в объектах общественного питания, на территории летних площадок (продолжений залов);





►в границах территорий, занятых пляжами;





►на территориях и в помещениях, занимаемых организациями физической культуры и спорта, физкультурно-спортивными сооружениями;





►в производственных зданиях (помещениях);





►в помещениях, предназначенных для приема граждан, в том числе по вопросам осуществления административных процедур;





►в помещениях пассажирских терминалов автомобильного транспорта, портов и аэропортов;





►в помещениях и на территориях железнодорожных станций, предназначенных для обслуживания пассажиров железнодорожного транспорта общего пользования;





►на морских судах, судах смешанного (река–море) плавания;





►в помещениях и на территориях, занимаемых:





●государственными органами,





●организациями культуры и здравоохранения,





●санаторно-курортными и оздоровительными организациями,





●организациями, оказывающими услуги связи, социальные, банковские, страховые, гостиничные и иные услуги,





●организациями, индивидуальными предпринимателями, которым в соответствии с законодательством Республики Беларусь предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, за некоторым исключением.

Курение разрешается

►в местах, специально предназначенных для этой цели – юрлица (ИП), в собственности, хозяйственном ведении либо в оперативном управлении которых находятся объекты (помещения, здания, сооружения, транспорт), создают (выделяют) на этих объектах специально предназначенные для курения места или комнаты для курения, оборудованные в установленном порядке и обозначенные указателем «Место для курения»;





►в производственных зданиях (помещениях) организаций – производителей табачных изделий при дегустации табачных изделий и табачного сырья в порядке, установленном этими организациями-производителями.













Курить запрещено на территории предприятий: ЗАО «Атлант», ЗАО «Горизонт», ОАО «Оливария», ОАО «Милавица», ОАО «Алеся», общежитии автопарка № 7, на территориях хлебозаводов № 2–6, «Автомат».





МВД предупреждает: надеяться на предупреждение на первый раз курильщикам не стоит – сразу будет составляться протокол, уйти от ответственности не получится — правонарушение зафиксирует малозаметная камера на одежде милиционеров.

За что можно привлечь к ответственности курильщика

К административной ответственности могут быть привлечены:





►(штраф в размере от 0,1 до 2 БВ) за приобретение и хранение некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания и (или) жевания, в количестве, не превышающем пятидесяти граммов (ст. 16.10 КоАП);





(штраф в размере до 4 БВ) за курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах, в том числе – в собственном автомобиле, если в нем присутствуют малолетние (до 14 лет) дети (ст.17.9 КоАП);

►(штраф в размере до 10 БВ) за курение несовершеннолетних детей (до 16 лет), если будет установлено, что причиной своеволию подростка – невыполнение родителями обязанностей по его воспитанию (ст. 9.4. КоАП);





►(штраф в размере до 30 БВ) за курение в жилом помещении (квартире), в нарушение установленных правил проживания в многоквартирных домах (ст. 21.16 КоАП);





►(штраф в размере до 50 БВ) за перемещение по территории Республики Беларусь, хранение на ней физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, более двухсот сигарет или пятидесяти сигар (сигарилл), более двухсот пятидесяти граммов табака или иных табачных изделий, не маркированных в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками (ст. 12.27 КоАП).





Психологи говорят: чтобы выработать в себе новую привычку или избавиться от старой, нужен 21 день. Используйте эти две недели до вступления в силу новых запретов на курение себе во благо.





Время пошло!







