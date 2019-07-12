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Вход для болельщиков БАТЭ на ответный лигочемпионский матч с польским "Пястом" будет осуществляться только по паспортам
Источник материала: Партизан
В среду, 17 июля, БАТЭ ждет ответный поединок 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20 с польским "Пястом". Игра состоится в Гливице, на городском стадионе, и начнется в 20.00 по местному времени (21.00 по белорусскому).
Как сообщает официальный сайт клуба, вход для болельщиков БАТЭ на этот матч будет свободным. Но допуск на гостевые сектора E и F осуществляется только по предъявлении паспорта, причем на арену не попадут те, кто заблаговременно не предоставит свои персональные данные путем заполнения специальной анкеты.
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Вход для болельщиков БАТЭ на ответный лигочемпионский матч с польским "Пястом" будет осуществляться только по паспортам
В среду, 17 июля, БАТЭ ждет ответный поединок 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20 с польским "Пястом". Игра состоится в Гливице, на городском стадионе, и...
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