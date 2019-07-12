Источник материала: Партизан

В среду, 17 июля, БАТЭ ждет ответный поединок 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20 с польским "Пястом". Игра состоится в Гливице, на городском стадионе, и начнется в 20.00 по местному времени (21.00 по белорусскому).