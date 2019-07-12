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В Киеве украинский телеканал обстреляли из гранатомета
Источник материала: Партизан
В Киеве неизвестные обстреляли здание телеканала
Как отмечается, полиция считает случившееся террористическим актом.
«В ночь на 13 июля в Киеве…двое неизвестных из гранатомета обстреляли здание «112 Украина», — говорится в сообщении телеканала.
Уточняется, что в результате обстрела был поврежден фасад здания, никто не пострадал.
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В Киеве неизвестные обстреляли здание телеканала «112 Украина» из гранатомета. Об этом говорится на сайте телеканала.
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