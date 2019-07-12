﻿ В Киеве украинский телеканал обстреляли из гранатомета. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Киеве украинский телеканал обстреляли из гранатомета

13.07.2019 10:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Киеве неизвестные обстреляли здание телеканала «112 Украина» из гранатомета. Об этом говорится на сайте телеканала.

Как отмечается, полиция считает случившееся террористическим актом.

«В ночь на 13 июля в Киеве…двое неизвестных из гранатомета обстреляли здание «112 Украина», — говорится в сообщении телеканала.

Уточняется, что в результате обстрела был поврежден фасад здания, никто не пострадал.
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Киеве неизвестные обстреляли здание телеканала «112 Украина» из гранатомета. Об этом говорится на сайте телеканала.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько денег выделяет Россия на Russia Today, а США на Радио Свобода?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика