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Сколько денег выделяет Россия на Russia Today, а США на Радио Свобода?

13.07.2019 10:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как пишет CA-NEWS (CA, на слушании палаты представителей, 10 июля, Джефф Фортенберри спросил у исполнительного директора агентства США по глобальным медиа Джона Лансинга, как можно соотнести усилия США и России в области СМИ.

«Я точно не знаю, сколько вкладывает Россия в Russia Today, Sputnik и другие российские СМИ, но я знаю, что они вкладывают больше, чем США в свои», - ответил Лансинг.

- Больше во сколько раз? 10? 100? - спросил Фортенберри.

- Где-то раз в 10 больше, точно, - заключил Лансинг.

Представитель Центра по изучению США и Европы Брукингского института Алина Полякова и научный сотрудник Центра Вильсона Нина Янкович, выступившие в качестве свидетелей на заседании, сообщили, что бюджет Российской государственной телевизионной сети RT, известной как Russia Today, на 2020 год составляет $277 млн.

Однако вместо того, чтобы сопоставлять российские расходы, они отметили, что США должны сосредоточиться на цифровых стратегиях с финансированием из программ, которые не доказали свою эффективность.


В ответ на это, Russia Today в своем Telegram-канале сообщила, что в 2019 году Джон Лансинг получил на СМИ (Радио Свобода, их региональные службы и др. СМИ) - $808 млн.

RT и МИА «Россия сегодня» (также входит РИА и Sputnik) получили примерно $440 млн.
 
 
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Как пишет CA-NEWS (CA, на слушании палаты представителей, 10 июля, Джефф Фортенберри спросил у исполнительного директора агентства США по глобальным медиа Джона...
 
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