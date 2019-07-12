Сколько денег выделяет Россия на Russia Today, а США на Радио Свобода?

«Я точно не знаю, сколько вкладывает Россия в Russia Today, Sputnik и другие российские СМИ, но я знаю, что они вкладывают больше, чем США в свои», - ответил Лансинг.





- Больше во сколько раз? 10? 100? - спросил Фортенберри.





- Где-то раз в 10 больше, точно, - заключил Лансинг.





Представитель Центра по изучению США и Европы Брукингского института Алина Полякова и научный сотрудник Центра Вильсона Нина Янкович, выступившие в качестве свидетелей на заседании, сообщили, что бюджет Российской государственной телевизионной сети RT, известной как Russia Today, на 2020 год составляет $277 млн.





Однако вместо того, чтобы сопоставлять российские расходы, они отметили, что США должны сосредоточиться на цифровых стратегиях с финансированием из программ, которые не доказали свою эффективность.









В ответ на это, Russia Today в своем Telegram-канале сообщила, что в 2019 году Джон Лансинг получил на СМИ (Радио Свобода, их региональные службы и др. СМИ) - $808 млн.





RT и МИА «Россия сегодня» (также входит РИА и Sputnik) получили примерно $440 млн.



