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В соцсети появились снимки нового городского автобуса
Источник материала: Партизан
В паблике "Автобусы MAZ" социальной сети ВКонтакте появились снимки нового продукта отечественного автопрома. Там утверждается, что это прототип городского автобуса МАЗ 303.
На заводе подтвердили информацию о том, что готовится новинка. Журналисту "Еврорадио"
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В паблике "Автобусы MAZ" социальной сети ВКонтакте появились снимки нового продукта отечественного автопрома. Там утверждается, что это прототип городского...
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