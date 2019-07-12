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В соцсети появились снимки нового городского автобуса

13.07.2019 09:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В паблике "Автобусы MAZ" социальной сети ВКонтакте появились снимки нового продукта отечественного автопрома. Там утверждается, что это прототип городского автобуса МАЗ 303.



На заводе подтвердили информацию о том, что готовится новинка. Журналисту "Еврорадио" рассказали, что от предыдущих автобусов новая модель отличается прежде всего внешним дизайном, а "начинка" принципиально не изменилась. Также там уточнили, что автобус работает на дизельном топливе, а не на газе, как успели предположить некоторые.
 
 
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В паблике "Автобусы MAZ" социальной сети ВКонтакте появились снимки нового продукта отечественного автопрома. Там утверждается, что это прототип городского...
 
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