В соцсети появились снимки нового городского автобуса

На заводе подтвердили информацию о том, что готовится новинка. Журналисту "Еврорадио", что от предыдущих автобусов новая модель отличается прежде всего внешним дизайном, а "начинка" принципиально не изменилась. Также там уточнили, что автобус работает на дизельном топливе, а не на газе, как успели предположить некоторые.