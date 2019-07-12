В отеле Сомали произошел теракт: есть жертвы

В отеле проходило совещание местных чиновников и старейшин, где обсуждались предстоящие региональные выборы.





Ответственность за атаку взяла на себя радикальной исламистской группировки Аш-Шабаб.

"Сначала мы подорвали бомба, а после вооруженные моджахеды ворвались в отель. Мы продолжаем атаку внутри отеля", – говорится в сообщении террористов.





Жертв атаки может быть больше, так как вооруженное столкновение охраны с боевиками продолжается.



