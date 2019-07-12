|
В отеле Сомали произошел теракт: есть жертвы
Источник материала: Партизан
По меньшей мере десять человек погибли в результате взрыва бомбы и последовавшей стрельбе в фешенебельном отеле в портовом городе Кисмайо в Сомали, сообщает Reuters.
В отеле проходило совещание местных чиновников и старейшин, где обсуждались предстоящие региональные выборы.
Ответственность за атаку взяла на себя радикальной исламистской группировки Аш-Шабаб.
"Сначала мы подорвали бомба, а после вооруженные моджахеды ворвались в отель. Мы продолжаем атаку внутри отеля", – говорится в сообщении террористов.
Жертв атаки может быть больше, так как вооруженное столкновение охраны с боевиками продолжается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По меньшей мере десять человек погибли в результате взрыва бомбы и последовавшей стрельбе в фешенебельном отеле в портовом городе Кисмайо в Сомали, сообщает Reuters.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)