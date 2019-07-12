﻿ В отеле Сомали произошел теракт: есть жертвы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В отеле Сомали произошел теракт: есть жертвы

13.07.2019 09:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По меньшей мере десять человек погибли в результате взрыва бомбы и последовавшей стрельбе в фешенебельном отеле в портовом городе Кисмайо в Сомали, сообщает Reuters.

В отеле проходило совещание местных чиновников и старейшин, где обсуждались предстоящие региональные выборы.

Ответственность за атаку взяла на себя радикальной исламистской группировки Аш-Шабаб.
 
"Сначала мы подорвали бомба, а после вооруженные моджахеды ворвались в отель. Мы продолжаем атаку внутри отеля", – говорится в сообщении террористов.

Жертв атаки может быть больше, так как вооруженное столкновение охраны с боевиками продолжается. 
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По меньшей мере десять человек погибли в результате взрыва бомбы и последовавшей стрельбе в фешенебельном отеле в портовом городе Кисмайо в Сомали, сообщает Reuters.
 
Новости дня
Новости разные
 
Трамп обвинил лидеров России и Китая в желании «ободрать США» перед сном
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика