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Трамп обвинил лидеров России и Китая в желании «ободрать США» перед сном

13.07.2019 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент США Дональд Трамп считает, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин «молятся» приходу к власти в США представителя Демократической партии Джо Байдена. Об этом он заявил журналистам, передает РИА Новости.

«Си, Путин, все они отправляются спать и молятся, чтобы Джо Байден или кто-то похожий на него стал президентом, чтобы они могли обдирать нашу страну», — сказал он.

Сближение России и Китая противостоит политике санкций и недобросовестной конкуренции
19 июня Трамп официально объявил о намерении бороться за высший пост в 2020 году. Он обрисовал тревожную картину того, как будет выглядеть мир, если он проиграет в 2020 году: по его мнению, критики власти ведут себя «не по-американски», а демократы «хотят уничтожить вас и хотят уничтожить страну, какой мы ее знаем».


Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Помимо Трампа, среди основных заявившихся кандидатов — политик-демократ Джозеф Байден, бывший губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, младший сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, писательница Марианна Уильямсон. продукты в магазинах можно будет приобрести в долг.
 
 
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Президент США Дональд Трамп считает, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин «молятся» приходу к власти в США представителя Демократической партии...
 
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