Додумался: белорусский замминистра выложил в инстаграм фото в майке с надписью «Russia»









Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло выложил в своём инстаграме фото, где он стоит в майке с надписью «Russia».





Судя по геолокации, фото было сделано в Борисове — родном городе Игоря Вячеславовича. Дата публикации — 1 июля.





nn.by . Игорь Брыло работает заместителем министра с 2013 года, пишет

На сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия отмечается, что кроме сельского хозяйства он также курирует вопросы «идеологической работы, спорта, взаимодействия Минсельхозпрода с общественным объединением «Белорусский республиканский союз молодежи».



