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Додумался: белорусский замминистра выложил в инстаграм фото в майке с надписью «Russia»
Источник материала: Партизан
Чиновник курирует вопросы «идеологической работы».
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло выложил в своём инстаграме фото, где он стоит в майке с надписью «Russia».
Судя по геолокации, фото было сделано в Борисове — родном городе Игоря Вячеславовича. Дата публикации — 1 июля.
Игорь Брыло работает заместителем министра с 2013 года, пишет
На сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия отмечается, что кроме сельского хозяйства он также курирует вопросы «идеологической работы, спорта, взаимодействия Минсельхозпрода с общественным объединением «Белорусский республиканский союз молодежи».
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Чиновник курирует вопросы «идеологической работы».
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