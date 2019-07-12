«Фонари помяли». Самолет Belavia выкатился за пределы посадочной полосы в Киеве

Источник материала: KYKY

Самолет летел из Минска в киевский аэропорт «Жуляны», должен был приземлиться в 23:40. Как сообщает сайт «Крылья», Boeing 737−300 выкатился на 100 метров взлетно-посадочной полосы.



TUT.by сообщает , что лайнер получил незначительные повреждения. Важно: никто из людей не пострадал.



«Минск-Киев. Самолет Belavia в Жулянах вылетел со взлетно-посадочной полосы в поле (насколько понимаю, полосы тут достаточно разбиты). Пилот успел затормозить чтобы не въехать в ограждения. Но фонари на поле все-таки немного помяли», — написала пассажирка самолета Kasia Syramalot.





В киевском аэропорту информацию про вылет на сто метро подтвердили. Сам самолет, по словам представителя аэропорта, получил незначительные повреждения «в виде поцарапанной краски».

Фото обложки: Instagram / Kasia Syramalot