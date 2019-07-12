﻿ «Фонари помяли». Самолет Belavia выкатился за пределы посадочной полосы в Киеве. 21.by
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«Фонари помяли». Самолет Belavia выкатился за пределы посадочной полосы в Киеве

13.07.2019 10:52 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Самолет летел из Минска в киевский аэропорт «Жуляны», должен был приземлиться в 23:40. Как сообщает сайт «Крылья», Boeing 737−300 выкатился на 100 метров взлетно-посадочной полосы. 

TUT.by сообщает, что лайнер получил незначительные повреждения. Важно: никто из людей не пострадал.

 «Минск-Киев. Самолет Belavia в Жулянах вылетел со взлетно-посадочной полосы в поле (насколько понимаю, полосы тут достаточно разбиты). Пилот успел затормозить чтобы не въехать в ограждения. Но фонари на поле все-таки немного помяли», — написала пассажирка самолета Kasia Syramalot.



В киевском аэропорту информацию про вылет на сто метро подтвердили. Сам самолет, по словам представителя аэропорта, получил незначительные повреждения «в виде поцарапанной краски».

Фото обложки: Instagram / Kasia Syramalot

 
Теги: Минск
 
 
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Самолет летел из Минска в киевский аэропорт «Жуляны», должен был приземлиться в 23:40. Как сообщает сайт «Крылья», Boeing 737−300 выкатился на 100 метров взлетно-посадочной...
 
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