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«Фонари помяли». Самолет Belavia выкатился за пределы посадочной полосы в Киеве
Источник материала: KYKY>
Самолет летел из Минска в киевский аэропорт «Жуляны», должен был приземлиться в 23:40. Как
Фото обложки: Instagram / Kasia Syramalot
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Самолет летел из Минска в киевский аэропорт «Жуляны», должен был приземлиться в 23:40. Как сообщает сайт «Крылья», Boeing 737−300 выкатился на 100 метров взлетно-посадочной...
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