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«Лишать прав пожизненно… Возможно, к этому придем». Как ужесточат наказание для пьяных водителей
Источник материала: Tut.by
«Алкашам места за рулем нет!» — категорично
За легкое опьянение прав смогут лишать и на 3 года, и на 5
Идея ГАИ в том, что выносить наказание
Напомним, сейчас заключение о наличии у человека состояния алкогольного опьянения выносится в случае определения в выдыхаемом воздухе либо биологических жидкостях (моче, крови, слюне) 0,3 и более промилле абсолютного этилового спирта.
Пока что ГАИ не объяснила, на чем основана именно такая градация для нетрезвых водителей. Многие предположили, что первая ступень введена для того, чтобы «отсечь» тех, кто сел за руль «после вчерашнего». Правда, здесь возникает вопрос с медицинской точки зрения.
— В медицине не существует понятия «остаточного алкогольного опьянения», о котором часто говорят задержанные водители, — объясняет Инна Белаец, заведующая сектором наркологии организационно-методического отдела РНПЦ психического здоровья. — К тому же возникновение алкогольного синдрома у каждого человека может проявляться по-разному при одинаковом количестве промилле спирта в крови — это очень индивидуально и зависит от индивидуальных особенностей организма человека: пол и возраст людей, их физическое и психическое состояние, были они голодны или сыты, каково их здоровье и многие другие. Я считаю, что если водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, вне зависимости от его степени, то это может свидетельствовать о том, что у этого человека есть определенная утрата контроля над своими действиями. В этом случае он совершает преступление. Тем более если автомобилист сел за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно.
Правда, в медицинской практике стадии алкогольного опьянения делят по-другому:
Вот как предложение ГАИ может быть реализовано на практике. Например, водитель, у которого будет будет 0,5 промилле, получит штраф 100 базовых и лишение прав на 3 года. А водитель, у которого зафиксируют 1 промилле, получит штраф в 200 базовых и лишится прав на 5 лет. Но с медицинской точки зрения оба они будут находиться в одинаковой — легкой — степени алкогольного опьянения.
У «повторников» предлагают забирать права на 8 лет
Для борьбы с «пьяной ездой» Генеральная прокуратура предлагает внести изменения в Уголовный, Административный и Процессуально-исполнительный кодексы.
— Несмотря на то, что негативная динамика по преступлениям, связанным с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, несколько переломлена, ситуация в этой сфере остается напряженной, — говорит официальный представитель Генеральной прокуратуры Анжелика Курчак. — Меры, которые мы предлагаем, призваны улучшить существующую ситуацию. Но влиять на проблему следует комплексно, в том числе формировать у людей культуру потребления алкоголя, прививать с детства нетерпимость к такому поведению, как пьянство за рулем.
Как будут наказывать нетрезвых водителей:
— Сегодня нижнего предела наказания по этим частям ст. 316 и 317 нет, а максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Мы предлагаем ввести нижний уровень наказания, а верхний предел увеличить на год: за эти преступления наказывать лишением свободы на срок от 3 до 8 лет, — рассказали в Генпрокуратуре.
Вне зависимости от того, произошло ДТП или нет, таких лиц предлагают лишать водительских прав на срок до 8 лет.
— Сейчас возможность налагать арест на автомобиль нарушителя есть, она предусмотрена статьями 8.1 и 8.7 ПиКоАП, но речь идет именно об этих составах правонарушения. Необходимость ареста на транспорт возникла из-за того, что автомобилисты уклоняются от уплаты штрафа за административное правонарушение. В Генпрокуратуре надеются, что арест, наложенный на имущество, ускорит этот процесс — пока нарушитель не заплатит штраф, машину ему не вернут.
«Ну заберем мы у него права — садятся без прав»
Вместе с тем генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк считает, что только ужесточение наказания за пьянство за рулем не решит проблему.
— Позиция президента очень жесткая, он где-то в порыве сказал, что, может быть, пожизненно лишать прав… Не исключаю, что мы к этому придем, уже начали машины забирать. Но вы посмотрите другую сторону: ну заберем мы у него права — садятся без прав, заберем машину — берут чужие, отцовские, угоняют, — рассуждает Александр Конюк. Его слова приводит
По словам генпрокурора, законодательные меры будут приняты, но требуются дополнительные действия. Конюк не исключил, что этот вопрос может быть вынесен на общественное обсуждение.
— Надо еще и какие-то другие меры прорабатывать, может, вместе с вами или с психологами. Одним лишением прав проблему кардинально не решим. Тот
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Не так давно ГАИ и прокуратура поделились своим видением проблемы, а AUTO.TUT.BY посмотрел, что же именно изменится в законодательстве.
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